Fenerbahçe'de eleştirilerin odağındaki Ederson körfez yolcusu!

Fenerbahçe'de performansıyla eleştirilerin odağı hali gelen Ederson'a Suudi Arabistan'dan talip çıktı. Al-Nassr'ın Brezilyalı kaleciyi yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği aktarıldı. İşte detaylar... (Son Dakika Fenerbahçe Haberleri)
Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2026 06:50
Al-Nassr'ın yaz döneminde Ederson'u transfer edeceği aktarıldı.
Takvim'de yer alan habere göre; "Olayların içindeki oyuncu" olarak nitelendirilen Sambacı'nın, ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.
Kanarya'nın transferden istediği bonservisin 25 milyon euro olduğu belirtildi.
Suudi Arabistan basınına göre, geçtiğimiz devre arası transfer döneminde Al-Nassr, Ederson için Fenerbahçe'nin kapısını çalmıştı
Sambacı kaleci Fenerbahçe'deki kötü performansı ile istenmeyen futbolcu olarak nitelendiriliyor.