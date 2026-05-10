Ziraat Türkiye Kupası
Rennes - Paris FC maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Rennes - Paris FC maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'de nefesler tutuldu! Sezonun sondan bir önceki haftasında Stade Rennais FC, Şampiyonlar Ligi hayallerini sürdürmek için evinde formda Paris FC'yi konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Lyon karşısında ağır bir yara alan Kırmızı-Siyahlılar, taraftarı önünde telafi peşinde. Peki, Rennes - Paris FC maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte dev maçın tüm detayları...

Rennes - Paris FC maçı canlı anlatım linki için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de sezonun finaline sadece iki hafta kala, Avrupa kupaları mücadelesi veren iki dev ekip Stade Rennais FC ve Paris FC, Roazhon Park'ta kozlarını paylaşıyor. Rennes için Şampiyonlar Ligi bileti, Paris FC için ise prestij ve üst sıraları zorlama adına kritik öneme sahip olan bu randevu öncesi tüm detaylar netleşti. İşte 10 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak Rennes - Paris FC maçının saati, yayın kanalı ve takımlardaki son durum...

STADE RENNAIS FC - PARIS FC MAÇI SAAT KAÇTA?

Ligue 1'in 33. haftasında oynanacak bu nefes kesen mücadele, Rennes'in ev sahipliğinde gerçekleşecek. Mücadele 10 Mayıs 2026 Pazar günü (bugün) saat 22:00'de oynanacak.

STADE RENNAIS FC - PARIS FC MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.

STADE RENNAIS FC: LYON MAĞLUBİYETİNİ TELAFİ PEŞİNDE

Geçtiğimiz Pazar günü Lyon deplasmanında alınan 4-2'lik mağlubiyet, Kırmızı-Siyahlılar'ın doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayallerine büyük bir darbe vurdu. Ancak Rennes, bu yenilgiden önce çıktığı 4 maçlık galibiyet serisiyle hala ligin en formda takımlarından biri konumunda. Rennes, Paris FC karşısında galip gelerek rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek ve üçüncü sıradaki yerini geri almaya çalışacak.

PARIS FC: BREST GALİBİYETİYLE MORALLİ

Maviler lakaplı Paris FC ise geçtiğimiz hafta sonu Brest'i 4 golle geçerek adeta gövde gösterisi yaptı. Hücum hattındaki etkinliğiyle dikkat çeken Paris ekibi, zorlu Rennes deplasmanından da puan çıkararak sezonun son haftasına moralli girmeyi hedefliyor.

