İşte Trendyol Süper Lig'de son haftanın programı!

Trendyol Süper Lig'in kapanış haftası olan 33. haftada oynanacak müsabakalara ilişkin detaylar açıklandı. Bu doğrultuda karşılaşmaların günleri ve saatleri şu şekilde...

15 Mayıs Cuma

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş

16 Mayıs Cumartesi

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor

20.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir

20.00 Samsunspor-Göztepe

17 Mayıs Pazar

17.00 Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor

20.00 Fenerbahçe-İkas Eyüpspor

20.00 Kasımpaşa-Galatasaray

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor

20.00 Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği