İşte Trendyol Süper Lig'de son haftanın programı!

Trendyol Süper Lig'in kapanış haftası olan 33. haftada oynanacak müsabakalara ilişkin detaylar açıklandı. Bu doğrultuda karşılaşmaların günleri ve saatleri şu şekilde...
15 Mayıs Cuma
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş
16 Mayıs Cumartesi
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor
20.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir
20.00 Samsunspor-Göztepe
17 Mayıs Pazar
17.00 Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor
20.00 Fenerbahçe-İkas Eyüpspor
20.00 Kasımpaşa-Galatasaray
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor
20.00 Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği