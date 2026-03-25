CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Sezon sonu 3 kulüp Okan Buruk'u istiyor!

2026 yılında sözleşmesi sona erecek olan Okan Buruk için söylentiler çıkmaya devam ediyor. 52 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı için İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 23:22 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 23:58
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk bu sene Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u elemesiyle dünya basınında oldukça ses getirmişti. Tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesi 2026 yazında bitecek olması sebebiyle transfer söylentileri çıkmaya başladı.

52 yaşındaki teknik adam için İtalyan basını tarafından flaş bir iddia geldi.

Tutto Mercato'nun haberine göre; Okan Buruk'u sezon sonu 3 kulüp birden istiyor.

3 takım arasında en ön plana çıkan takım Lazio olarak görülüyor. İnter'de forma giymesi sebebiyle İtalyanca'ya hakim olan Buruk'un Lazio kıskacında olduğu belirtiliyor. Lazio'nun teknik direktörü Maurizio Sarri'nin geleceği oldukça belirsiz olduğu için transfer iddiaları İtalyan takımının gündemini sıkça meşgul ediyor.

İkinci takım ise İngiltere'de Igor Tudor ile istediği ivmeyi yakalayamayan Tottenham Hotspur olarak ön plana çıkıyor.

Son kulüp ise Suudi Arabistan'ın en önemli kulüplerinden biri olan Al-İttihad olarak gösteriliyor. Kulübün transfer listesinde Okan Buruk ilk sırada yer alıyor.

İŞTE O HABER

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Daha Eski
