Sezon sonu 3 kulüp Okan Buruk'u istiyor!
2026 yılında sözleşmesi sona erecek olan Okan Buruk için söylentiler çıkmaya devam ediyor. 52 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı için İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. İşte ayrıntılar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 23:22 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 23:58
3 takım arasında en ön plana çıkan takım Lazio olarak görülüyor. İnter'de forma giymesi sebebiyle İtalyanca'ya hakim olan Buruk'un Lazio kıskacında olduğu belirtiliyor. Lazio'nun teknik direktörü Maurizio Sarri'nin geleceği oldukça belirsiz olduğu için transfer iddiaları İtalyan takımının gündemini sıkça meşgul ediyor.
İkinci takım ise İngiltere'de Igor Tudor ile istediği ivmeyi yakalayamayan Tottenham Hotspur olarak ön plana çıkıyor.
Son kulüp ise Suudi Arabistan'ın en önemli kulüplerinden biri olan Al-İttihad olarak gösteriliyor. Kulübün transfer listesinde Okan Buruk ilk sırada yer alıyor.
