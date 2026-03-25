Milli para judoculardan Gürcistan'daki Dünya Kupası'nda 2 bronz madalya!

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen IBSA Para Judo Dünya Kupası'nda milli sporcular Gökçe Yavuz ve Zeynep Bozdemir bronz madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı. İşte detaylar...

Milli para judocular Gökçe Yavuz ve Zeynep Bozdemir, Gürcistan'da düzenlenen 2026 IBSA Dünya Kupası'nda birer bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Tiflis'te Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından gerçekleştirilen 2026 IBSA Para Judo Dünya Kupası'nın ilk gününde milli sporculardan Gökçe Yavuz ve Zeynep Bozdemir, bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler J1 -81 kilogram kategorisinde tatamiye çıkan Gökçe Yavuz, bronz madalya müsabakasında Mısırlı Mahmoud Aly'yi geçerek kürsünün üçüncü basamağına çıktı.

Kadınlar J2 -52 kilogram kategorisinde mücadele eden Zeynep Bozdemir de bronz madalya karşılaşmasında İsviçreli Carmen Brussig'i mağlup ederek bronz madalya elde etti.

