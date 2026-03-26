Türkiye-Romanya maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? DÜNYA KUPASI

A Milli Futbol Takımımız için Amerika kıtasının kapıları, Romanya mücadelesiyle aralanıyor. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grubunu başarıyla tamamlayan ancak play-off engelini aşması gereken Türkiye, play-off yarı finalinde Romanya karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Tek maç üzerinden oynanacak bu kritik eşleşmede hata payı bulunmazken, teknik direktörümüz ve öğrencilerinin hazırlıkları tamamen rakibin kontra ataklarını durdurmak ve iç saha avantajını skora yansıtmak üzerine kuruldu. Tarih boyunca birçok unutulmaz zafere imza atan A Milli Takımımız, Romanya engelini aşarak finaldeki muhtemel rakibini beklemek ve Dünya Kupası özlemini dindirmek için son nefesine kadar mücadele edecek. Tribünlerin kırmızı-beyaza boyanacağı bu atmosferde, her pas ve her şut 2026 hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek için büyük önem taşıyor. İşte heyecanla beklenen Türkiye-Romanya maçının detayları...

TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ay-Yıldızlı ekibimizin 2026 Dünya Kupası hayallerini sürdüreceği dev Türkiye-Romanya randevusu, 26 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak tarihi karşılaşma, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Takımımızın Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Final heyecanı, şifresiz yayınla tüm Türkiye'ye ulaşacak. Kritik mücadele TV 8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Mert, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Orkun, Barış, Kenan, Arda

Romanya: Radu, Ratiu, Burca, Ghita, Bancu, Tanase, Screciu, Dragomir, Man, Birligea, Hagi

TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye ile Romanya arasında oynanacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Benoit Bastien olacak.

KAZANIRSAK FİNALDE RAKİP KİM OLACAK?

A Milli Takımımız, Romanya engelini aşması durumunda 2026 Dünya Kupası bileti için son bir adım atacak. Ay-Yıldızlılar, finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Play-off final maçı ise 31 Mart 2026 Salı günü oynanacak ve kazanan taraf doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanacak.

HEDEF ABD, PARAGUAY VE AVUSTRALYA

Ay-yıldızlı ekibimiz, play-off engelini aşarak 2026 FIFA Dünya Kupası biletini cebine koyması durumunda rakipleri şimdiden belli. Millilerimiz turnuvaya katılım hakkı kazanırsa, dev organizasyonun D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile eşleşecek. Bu tarihi yolculuğun ilk durağı olan Romanya engelini geçmek, 24 yıllık hasreti dindirmek adına en kritik adım olacak.

ROMANYA İLE 27. RANDEVU

Türkiye ile Romanya, tarihlerindeki 27. buluşmaya hazırlanıyor. Geçmişteki 26 karşılaşmada Romanya'nın 14 galibiyetine karşılık, Millilerimiz 5 kez sahadan zaferle ayrıldı. Bu mücadelenin kulübedeki hikayesi ise oldukça ilginç; Romanya'nın başında Türk futbolunu çok yakından tanıyan, hem Milli Takımımızı hem de Beşiktaş ve Galatasaray'ı çalıştıran Mircea Lucescu bulunuyor. Ayrıca rakip kadroda Süper Lig'den tanıdığımız Ianis Hagi, Deian Sorescu ve Valentin Mihaila gibi isimler yer alıyor.

MONTELLA'NIN 30. SINAVI

A Milli Takımımız, Romanya karşısında şanlı tarihindeki 648. müsabakasına çıkacak. Bugüne kadar oynanan 647 maçta 255 galibiyet alan kırmızı-beyazlılarda, teknik direktör Vincenzo Montella da kişisel kariyerinde önemli bir kilometre taşını geride bırakacak. İtalyan çalıştırıcı, Ay-yıldızlı ekibin başındaki 30. görev gününde takımı sahadan galibiyetle ayırmaya çalışacak.

DOLMABAHÇE'DE 71. KEZ AYNI GURUR

İstanbul'un kalbi Dolmabahçe, tarihi bir milli maça daha ev sahipliği yapıyor. Yeni adıyla Beşiktaş Park'ta 4. maçına çıkacak olan Milliler, eski İnönü Stadyumu döneminden bu yana aynı konumda toplamda 71. kez sahada olacak. Daha önce bu bölgede oynanan 70 maçın 30'unu kazanan Ay-yıldızlılar, Dolmabahçe'nin uğuruyla Romanya'yı devirmek istiyor.

KADRODA MERİH VE ZEKİ BELİRSİZLİĞİ

Kritik karşılaşma öncesinde savunma hattında bazı soru işaretleri bulunuyor. Ağrıları hissedilen Merih Demiral ve Zeki Çelik'in durumları maç saatindeki son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Hatırlanacağı üzere sakatlığı bulunan Aral Şimşir daha önce aday kadrodan çıkarılmıştı. Mücadeleyi ise Fransız hakem François Letexier yönetecek.

LUCESCU'DAN VEFA VE REKABET MESAJI

Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye'ye duyduğu büyük sevgiyi dile getirirken Beşiktaş Park'ın kendisi için taşıdığı özel anlamı vurguladı. Stadın bugünkü kapasitesine ulaşması için geçmişte alacaklarından feragat ettiğini hatırlatan tecrübeli teknik adam, her iki takımın da Dünya Kupası'nı hak ettiğini ancak kurallar gereği bir tarafın üzülmek zorunda olduğunu belirtti. Türk futboluna ve Fatih Terim'e olan saygısını yineleyen Lucescu; Arda Güler, Kenan Yıldız ve Merih Demiral gibi isimlerin kalitesine dikkat çekti. Rumen taraftarlar için ayrılan kontenjanı az bulsa da sahada taktiksel bir savaş verileceğinin altını çizen deneyimli hoca, eksiklerine rağmen kazanmak için her şeyi yapacaklarını ifade etti.

DRAGUSİN'DEN FİNAL UYARISI: BASKIYA HAZIRIZ

Rumen savunmacı Radu Dragusin ise karşılaşmayı bir play-off yarı finalinden ziyade gerçek bir 'final' olarak gördüklerini söyledi. Türk taraftarların oluşturacağı yoğun atmosferin farkında olduklarını belirten 24 yaşındaki futbolcu, kulüp takımlarıyla daha önce bu statta oynadığını ve bu baskıya alışık olduklarını dile getirdi. Takım içindeki birlikteliğin en üst seviyede olduğunu vurgulayan Dragusin, mental olarak maça tam konsantre olduklarını ve İstanbul'dan istedikleri sonucu alarak ayrılacaklarına inandıklarını ifade ederek iddialı bir duruş sergiledi.

"HASRETİ BİTİRMEK İÇİN SAĞLAM BİR TEMEL ATTIK"

Dünya Kupası özlemini dindirmek konusunda kararlı olduklarını belirten A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, son iki yılda milli takımda çok güçlü bir temel inşa ettiklerini vurguladı. Göreve geldiklerinde UEFA sıralamasında 46. sırada olan takımın bugün geldiği noktanın, Avrupa Şampiyonası'na lider katılımın ve Uluslar A Ligi'ne yükselme başarısının bu sağlam temelin kanıtı olduğunu ifade etti. "Aklımızda mağlubiyet yok, hedefimiz belli" diyen İtalyan teknik adam, oyuncularının üzerindeki baskıyı yönetebilecek kapasitede olduğunu ve sahada ne yapması gerektiğini bilen, komple bir takım izleteceklerinin sözünü verdi.

Rakip teknik adam Mircea Lucescu'ya olan büyük saygısını dile getiren Montella, dünya futbolunun efsane isimlerinden birine karşı saha kenarında olmanın kendisi için ekstra bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Kadro seçiminde sürekliliğe ve "aile" ortamına önem verdiğini belirten tecrübeli hoca, Türkiye'de kendisini futbolun ötesinde bir sevgiyle "evinde" hissettiğini dile getirdi. 4 aydır tüm rakiplerini titizlikle analiz ettiklerini ve adım adım ilerlediklerini kaydeden Montella, Dolmabahçe'de hem topa sahipken hem de savunmadayken oyunun hakimi olan bir Türkiye ile galibiyete uzanmak istediklerini vurguladı.

"HAYALİMİZ 2002'DEKİ GURURU YENİDEN YAŞATMAK"

Milli futbolcu Arda Güler, Türkiye'nin son katıldığı 2002 Dünya Kupası'nda henüz dünyada bile olmadığını hatırlatarak, Avrupa Şampiyonası'nda elendikleri günden beri tek odak noktalarının bu dev organizasyona katılmak olduğunu vurguladı. Romanya maçının bir "final" niteliği taşıdığını ve bu seviyede favori belirlemenin güç olduğunu söyleyen Arda, "İki senedir bu anı bekliyoruz. Hem çok konsantreyiz hem de çok heyecanlıyız. Dünya Kupası'na katılmaktan daha büyük bir motivasyon kaynağı düşünemiyorum," diyerek takımın inancını dile getirdi.

"BİRLİKTE OYNADIĞIMIZDA HER TAKIMI YENBİLİRİZ"

Montella ile birlikte sağlam bir temel attıklarını ve istikrarlı bir grafik çizdiklerini belirten 21 yaşındaki yıldız, bireysel performansının da her geçen gün yukarıya gittiğini ifade etti. La Liga'da attığı mesafe gözetmeksizin gollerle adından söz ettiren Arda, milli takımda mevkiden bağımsız olarak verilen her görevi yapmaya hazır olduğunu söyledi. Kadro kalitesine ve beraber oynama alışkanlığına güvendiğini belirten genç yetenek, "Avrupa'da oynayan oyuncularımız ve ligimizdeki tecrübeli isimlerle bir bütünüz; beraber oynadığımız sürece dünyadaki her takımı yenebileceğimizi düşünüyorum," diyerek taraftara galibiyet sözü verdi.