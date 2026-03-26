Fenerbahçe'den stoper harekatı! Transfer listesinde 2 aday var
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Şampiyonluk yarışını da sürdüren sarı-lacivertli yönetim, stoper transferinde iki güçlü aday üzerinde yoğunlaşırken, 10 milyon Euro'nun altında bir bonservisle transferi tamamlamak için yoğun mesai harcıyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 11:08
Bu kez benzer bir durum yaşamak istemeyen Başkan Saran'ın, transfer sürecini daha titiz yürüttüğü belirtiliyor.
LİSTEDE 2 İSİM VAR
Stoper bölgesi için hazırlanan listede ise iki ismin öne çıktığı ifade ediliyor: Jhon Lucumi ve Diogo Leite.
Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro civarında olan Lucumi'nin, Serie A ekiplerinden Bologna ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Ara transfer döneminde de gündeme gelen Kolombiyalı savunmacı için bu kez tüm şartların zorlanacağı konuşuluyor.
HEDEFLENEN BONSERVİS BEDELİ
Diğer aday Diogo Leite için de girişimlere başlanması planlanıyor.
Milliyet'te yer alan habere göre; Union Berlin forması giyen Portekizli stoperin bonservisinin 10 milyon Euro'nun altında bir bedelle alınması hedefleniyor.
Leite, 2023-2024 sezonunda Porto'dan 7 milyon Euro karşılığında Alman ekibine transfer olmuştu.
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun da her iki oyuncuya olumlu rapor verdiği öğrenilirken, yönetim yeni sezona Milan Skriniar'ın yanında daha tecrübeli bir stoperle başlamayı amaçlıyor.
