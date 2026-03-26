Fenerbahçe'den stoper harekatı! Transfer listesinde 2 aday var

Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Şampiyonluk yarışını da sürdüren sarı-lacivertli yönetim, stoper transferinde iki güçlü aday üzerinde yoğunlaşırken, 10 milyon Euro'nun altında bir bonservisle transferi tamamlamak için yoğun mesai harcıyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 11:08
Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran ve yönetimi, yeni sezon transfer çalışmaları için yoğun mesai harcıyor.

Sarı-lacivertli ekip bir yandan şampiyonluk yarışındaki kritik karşılaşmalara odaklanırken, diğer yandan kadroyu güçlendirmek adına golcü, sol bek ve stoper mevkileri için temaslarını sürdürüyor.

Ara transfer döneminde özellikle forvet hattına yapılan takviyelerden istenilen verimin alınamaması, yönetimin eleştirilmesine neden olmuştu.

Bu kez benzer bir durum yaşamak istemeyen Başkan Saran'ın, transfer sürecini daha titiz yürüttüğü belirtiliyor.

LİSTEDE 2 İSİM VAR

Stoper bölgesi için hazırlanan listede ise iki ismin öne çıktığı ifade ediliyor: Jhon Lucumi ve Diogo Leite.

Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro civarında olan Lucumi'nin, Serie A ekiplerinden Bologna ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ara transfer döneminde de gündeme gelen Kolombiyalı savunmacı için bu kez tüm şartların zorlanacağı konuşuluyor.

HEDEFLENEN BONSERVİS BEDELİ

Diğer aday Diogo Leite için de girişimlere başlanması planlanıyor.

Milliyet'te yer alan habere göre; Union Berlin forması giyen Portekizli stoperin bonservisinin 10 milyon Euro'nun altında bir bedelle alınması hedefleniyor.

Leite, 2023-2024 sezonunda Porto'dan 7 milyon Euro karşılığında Alman ekibine transfer olmuştu.

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun da her iki oyuncuya olumlu rapor verdiği öğrenilirken, yönetim yeni sezona Milan Skriniar'ın yanında daha tecrübeli bir stoperle başlamayı amaçlıyor.

