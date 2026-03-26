CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA Alperen Şengün mağlubiyete engel olamadı! İşte NBA'de gecenin sonuçları

Alperen Şengün mağlubiyete engel olamadı! İşte NBA'de gecenin sonuçları

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets uzatmaya giden maçta Minnesota Timberwolves'a 110-108 mağlup oldu. İşte NBA'de gecenin sonuçları...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 10:24
Alperen Şengün mağlubiyete engel olamadı! İşte NBA'de gecenin sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) uzatmaya giden maçta Minnesota Timberwolves, sahasında Houston Rockets'ı 110-108 mağlup etti.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün bloğuyla uzatmaya giden (95-95) karşılaşmada Timberwolves, maç içi detaylı istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1997 yılından bu yana uzatmada 15-0'lık seriyle en büyük geri dönüşe imza atarak galibiyete uzandı.

Ev sahibi ekipte, Jaden McDaniels 25, Julius Randle 24 sayıyla takıma liderlik ederken, Rudy Gobert 14 sayı, 14 ribaunt, Naz Reid 14 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

Alperen Şengün'ün 30 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, 4 blokla oynadığı Rockets'ta, Kevin Durant 30 sayı, 8 asist, Jabari Smith Jr. 16 sayı, 12 ribauntla maçı tamamladı.

ADEM BONA'DAN 4 SAYI, 8 RİBAUNT

Philadelphia 76ers, sahasında ağırladığı Chicago Bulls'u 157-137 mağlup etti.

Joel Embiid'in sakatlıktan 35 sayıyla döndüğü 76ers'ta, 25 maçlık cezası sona eren Paul George 28 sayıyla oynadı. Yaklaşık 15 dakika süre alan milli basketbolcu Adem Bona, 4 sayı, 8 ribaunt, 2 blokluk katkı sağladı.

Josh Giddey'in 23 sayı, 12 ribauntla en skorer isim olduğu Bulls'ta, Matas Buzelis 18 sayı attı.

JAMAL MURRAY'DEN SEZONUN EN İYİ PERFORMANSI

Denver Nuggets'ın Dallas Mavericks'i 142-135 yendiği maçta 53 sayı atan Jamal Murray, sezonun en iyi performansını sergilerken, Nikola Jokic 23 sayı, 21 ribaunt, 19 asistle "triple double" yaptı.

Nuggets'ın üst üste dördüncü galibiyetini aldığı maçta Jokic, kariyerinin 6.000'inci asistini kaydetti.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko'nun konuğu Zalgiris F.Bahçe Beko'nun konuğu Zalgiris 10:10
F.Bahçe'den İrfan Can'a büyük şok! F.Bahçe'den İrfan Can'a büyük şok! 09:42
Türkiye-Romanya maçı detayları! Türkiye-Romanya maçı detayları! 09:37
F.Bahçe'de Goretzka bekleyişi! F.Bahçe'de Goretzka bekleyişi! 09:22
Sara'dan transfer itirafı! G.Saray'a gelme sebebini açıkladı Sara'dan transfer itirafı! G.Saray'a gelme sebebini açıkladı 09:19
G.Saray'a dünya yıldızı! G.Saray'a dünya yıldızı! 09:13
Daha Eski
G.Saray'dan Icardi'ye sözleşme mesajı! G.Saray'dan Icardi'ye sözleşme mesajı! 00:32
UEFA'dan F.Bahçe'ye ceza! UEFA'dan F.Bahçe'ye ceza! 00:12
G.Saray'da Okan Buruk'a 3 talip! G.Saray'da Okan Buruk'a 3 talip! 00:12
G.Saray'ın yeni transferi Noa Lang'dan! G.Saray'ın yeni transferi Noa Lang'dan! 00:12
Lucescu: İki takım da hak ediyor ama... Lucescu: İki takım da hak ediyor ama... 00:12
Kupada şampiyon VakıfBank! Kupada şampiyon VakıfBank! 00:12