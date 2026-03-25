Ziraat Türkiye Kupası
Samsunspor 24 puan hedefiyle Avrupa'ya koşuyor!

Samsunspor 24 puan hedefiyle Avrupa'ya koşuyor!

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, UEFA Konferans Ligi'nde son 16'ya kalmanın ardından ligedeki hedeflerini açıkladı. Kırmızı-beyazlılar kalan 8 maçın tamamını kazanarak ilk 5'e girmeyi ve Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u eleleyerek Avrupa biletini garantilemeyi hedefliyor. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 15:58 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 15:59
Samsunspor 24 puan hedefiyle Avrupa'ya koşuyor!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un basın sözcüsü Suat Çakır, kalan 8 maçın hepsini kazanmak istediklerini söyledi.

Çakır, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, bu yıl UEFA Konferans Lig'inde ilk 16'ya kalarak önemli bir başarıya imza attıklarını belirtti.

UEFA Konferans Ligi defterini kapattıklarını anlatan Çakır, "Hedefimizdeki Avrupa defterini kapattıktan sonra artık Türkiye Süper Lig ve Türkiye Kupası'na odaklandık. Avrupa'ya gitmek için Türkiye Kupası'nı çok kısa bir hedef olarak görüyoruz. Çünkü önümüzde sadece 3 maç kaldı. Biz Avrupa'ya gitmeyi çok istiyoruz. Bunu bu sene yaşadık ve Avrupa'da, Türkiye'de ses getirdi Samsunspor. İnşallah bunu daha ileriye taşımak istiyoruz. Bunun için de daha çok mücadele edeceğiz." diye konuştu.

"8 MAÇTA 24 PUANA TALİBİZ"

Önlerinde 8 maç kaldığını kaydeden Çakır, şöyle devam etti:

"Kalan 8 maçtaki 24 puana talibiz. Çünkü ligde hedefimiz ilk beş takım arasında olmak. Onun için de mücadele edeceğiz. Bunu yapacak da gücümüz var. Çünkü yeni hocamızla, sakat oyuncularımız iyileştikten sonra bu ışığı görüyoruz. Bunu hocalarımızla, futbol direktörümüzle, başkanımızla konuşuyoruz. 'Neden olmasın?' diyoruz. O yüzden bu hafta Konyaspor maçını çok önemli görüyoruz. Konyaspor ve Rizespor maçlarını eğer kayıpsız geçersek bu hedef üzerinde devam edeceğiz. Bu arada bu hedeflere koşarken mutlaka taraftara çok ihtiyacımız var."

Çakır, Türkiye Kupası'nda ise rakiplerinin Trabzonspor olduğunu hatırlatarak, "Türkiye Kupası'ndaki rakibiz de Trabzonspor. Trabzonspor'u geçersek Galatasaray-Gençlerbirliği maçının galibi ile eşleşeceğiz. Umarım hem Süper Lig'deki ilk 5 hedefimiz hem de kupadaki hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza devam ederiz. Sakat olan Afonso Sousa da iyileşti. Sousa'da önümüzdeki maçlarda oynamaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Ntcham'ın ufak bir sakatlığı var onu Konyaspor maçına yetiştirmeyi çalışıyoruz. Satka'nın üçüncü el tarak kemiğinde kırık tespit edildi ve ülkesinde ameliyat edildi. Jaures Assoumou'nun ise sakatlığı devam ediyor." diye konuştu.

Çakır, Alman teknik direktör Thomas Reis'in Samsunspor ile ilgili açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını, açıklamayı çok talihsiz bulduğunu da sözlerine ekledi.

