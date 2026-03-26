Fenerbahçe'ye Gineli gol makinesi! Tedesco onu çok iyi tanıyor
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmaları başladı. Kanarya'da takviye yapılması beklenen mevkilerden birisi de forvet hattı. Sarı-lacivertlilerin bu anlamda Gineli o golcüyü gündemine aldığı öğrenildi. Futbolcuyu ayrıca teknik direktör Domenico Tedesco'nun yakından tanıması dikkat çeken bir detay olarak göze çarpıyor.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'nin Guirassy'yi kiralık olarak transfer etmek istediği ve satın alma opsiyonu ekleyeceği bildirildi.
Temmuz 2024'te Borussia Dortmund'a katılan Guirassy, 89 maçta 56 gol, 15 asistlik performans gösterdi.
Bu sezon da Alman kulübünde 39 maçta 18 gol, 6 asistlik bir istatistik yakalayan tecrübeli forvet, başarılı bir grafik çizdi.
Özellikle 2024-2025 sezonunda Borussia Dortmund formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 13 gol atarak zirveye çıkan 30 yaşındaki yıldız, önemli bir iz bırakmıştı. Bu sezon da Devler Ligi'nde 4 gol, 4 asistle oynayan başarılı futbolcu, 8 gole direkt etki etti. Guirassy, Avrupa'da da izleniyor.
TEDESCO ÇOK İYİ TANIYOR
Teknik Direktör Domenico Tedesco, Serhou Guirassy'yi çok iyi tanıyor.
Almanya'da Stuttgart, Köln ve Borussia Dortmund'la başarılı olan Gineli forveti yakından takip eden İtalyan hoca, Fenerbahçe'ye başarılı yıldızı getirmeye sıcak bakıyor.
NURİ ŞAHİN'LE PARLADI
Serhou Guirassy, Borussia Dortmund'da Nuri Şahin'le çalıştı ve başarılı oldu. Bu sezon Süper Lig'de Başakşehir'i çalıştıran Nuri Şahin'le geçen sezon çalışan Guirassy, 23 maça çıkıp 14 gol attı, 7 asist yaptı ve 21 gole doğrudan etki etti.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.