CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'ye Gineli gol makinesi! Tedesco onu çok iyi tanıyor

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmaları başladı. Kanarya'da takviye yapılması beklenen mevkilerden birisi de forvet hattı. Sarı-lacivertlilerin bu anlamda Gineli o golcüyü gündemine aldığı öğrenildi. Futbolcuyu ayrıca teknik direktör Domenico Tedesco'nun yakından tanıması dikkat çeken bir detay olarak göze çarpıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'ye Gineli gol makinesi! Tedesco onu çok iyi tanıyor

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, yıldız bir golcüyü kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'ye Gineli gol makinesi! Tedesco onu çok iyi tanıyor

Forvet hattını güçlendirmek isteyen ve eksikleri kapatmayı amaçlayan sarı-lacivertli yönetim Borussia Dortmund'un 30 yaşındaki forveti Serhou Guirassy'yi gündemine aldı.

Fenerbahçe'ye Gineli gol makinesi! Tedesco onu çok iyi tanıyor

Borussia Dortmund'la Haziran 2028'e kadar sözleşmesi olan Gineli yıldızın piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'ye Gineli gol makinesi! Tedesco onu çok iyi tanıyor

Fenerbahçe'nin Guirassy'yi kiralık olarak transfer etmek istediği ve satın alma opsiyonu ekleyeceği bildirildi.

Fenerbahçe'ye Gineli gol makinesi! Tedesco onu çok iyi tanıyor

Temmuz 2024'te Borussia Dortmund'a katılan Guirassy, 89 maçta 56 gol, 15 asistlik performans gösterdi.

Fenerbahçe'ye Gineli gol makinesi! Tedesco onu çok iyi tanıyor

Bu sezon da Alman kulübünde 39 maçta 18 gol, 6 asistlik bir istatistik yakalayan tecrübeli forvet, başarılı bir grafik çizdi.

Fenerbahçe'ye Gineli gol makinesi! Tedesco onu çok iyi tanıyor

Özellikle 2024-2025 sezonunda Borussia Dortmund formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 13 gol atarak zirveye çıkan 30 yaşındaki yıldız, önemli bir iz bırakmıştı. Bu sezon da Devler Ligi'nde 4 gol, 4 asistle oynayan başarılı futbolcu, 8 gole direkt etki etti. Guirassy, Avrupa'da da izleniyor.

Fenerbahçe'ye Gineli gol makinesi! Tedesco onu çok iyi tanıyor

TEDESCO ÇOK İYİ TANIYOR

Teknik Direktör Domenico Tedesco, Serhou Guirassy'yi çok iyi tanıyor.

Fenerbahçe'ye Gineli gol makinesi! Tedesco onu çok iyi tanıyor

Almanya'da Stuttgart, Köln ve Borussia Dortmund'la başarılı olan Gineli forveti yakından takip eden İtalyan hoca, Fenerbahçe'ye başarılı yıldızı getirmeye sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'ye Gineli gol makinesi! Tedesco onu çok iyi tanıyor

NURİ ŞAHİN'LE PARLADI

Serhou Guirassy, Borussia Dortmund'da Nuri Şahin'le çalıştı ve başarılı oldu. Bu sezon Süper Lig'de Başakşehir'i çalıştıran Nuri Şahin'le geçen sezon çalışan Guirassy, 23 maça çıkıp 14 gol attı, 7 asist yaptı ve 21 gole doğrudan etki etti.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Steve Nash ve LeBron James'ten F.Bahçe örneği! Steve Nash ve LeBron James'ten F.Bahçe örneği! 23:33
G.Saray'da Okan Buruk'a 3 talip! G.Saray'da Okan Buruk'a 3 talip! 23:21
Fenerbahçe Opet finale adını yazdırdı! Fenerbahçe Opet finale adını yazdırdı! 22:43
UEFA'dan F.Bahçe'ye ceza! UEFA'dan F.Bahçe'ye ceza! 22:04
Kupada şampiyon VakıfBank! Kupada şampiyon VakıfBank! 21:19
Selçuk İnan'ın hayali! Selçuk İnan'ın hayali! 19:29
Daha Eski
Lucescu: İki takım da hak ediyor ama... Lucescu: İki takım da hak ediyor ama... 18:49
İspanya'da ayın golü Arda'nın! İspanya'da ayın golü Arda'nın! 18:07
Fenerbahçe'den çifte antrenman! Fenerbahçe'den çifte antrenman! 17:48
Bizim Çocuklar Romanya maçına hazır! Bizim Çocuklar Romanya maçına hazır! 17:40
Türkiye Açık Tekvando Turnuvası! Türkiye Açık Tekvando Turnuvası! 15:49
Vincenzo Montella'nın Romanya maçı muhtemel 11'i Vincenzo Montella'nın Romanya maçı muhtemel 11'i 15:45