Galatasaray'dan Manuel Ugarte bombası!
Galatasaray, orta sahaya yapılacak takviye doğrultusunda Bernardo Silva'nın ardından Manuel Ugarte için de kollarını sıvadı. Manchester United ile görüşmeler başladı. Uruguaylı yıldız transfere sıcak bakıyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 06:50
Premier Lig devi ile Galatasaray arasındaki ile görüşmeler başladı.
Ugarte için kiralama formülü devreye alınabilir.
25 yaşındaki Uruguaylı yıldızın güncel piyasa değeri 30 milyon euro.
