Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Nkunku pazarlıkları!

Fenerbahçe'de Nkunku pazarlıkları!

Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimlerinde Aziz Yıldırım’la yarışan Hakan Safi, ilk transfer bombasını Christopher Nkunku ile patlatacak. İtalyan deviyle 28 yaşındaki oyuncu için ilk görüşme yapıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 06:50
Mevcut başkan Sadettin Saran'ın olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından başkalığa adaylığını açıklayan Hakan Safi, seçime eli güçlü girmek için çalışmalarına başladı.

Pazar günü İtalya'ya giden ve San Siro'daki Milan-Atalanta maçını izleyen Safi, pazartesi günü de Milano devinin yetkilileriyle transfer için masaya oturdu.

Hakan Safi'nin satış listesine konan Rafael Leao ile Mike Maignan'ı için transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi. Ancak gerçek dün ortaya çıktı.

BAŞKA YILDIZLAR DA LİSTEDE

F.Bahçe başkan adayının Christopher Nkunku için Milanlı idarecilerle masaya oturduğu öğrenildi.

Yapılan görüşmeye Milan tarafından; CEO Furlani, sportif direktör İgli Tare ve özel danışmanlık görevini yürüten Zlatan İbrahimovic katıldı.

Safi, görüşmede seçilmeleri halinde Nkunku'yu transfer etmek istediklerini söyledi. Hakan Safi, Nkunku transferini kongreden önce açıklamayı hedefliyor.

Lewandowski, Jackson, Vlahovic de Safi'nin listesinde yer alıyor.

ROTASYONDA KALDI

Milan, Nkunku'yu Chelsea'den yaz transfer döneminde 37 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Ancak Fransız yıldız, burada beklentileri karşılayamadı ve rotasyonda kaldı. 33 maçta sadece bin 391 dakika süre aldı ve 7 gol attı, 3 asist kaydetti.

DEVRE ARASINDA DA İSTENDİ

Fenerbahçe, Christopher Nkunku'yu devre arasında da istedi. Ancak 28 yaşındaki Fransız yıldız, sezonu Milan'da tamamlamak istediğini belirterek, bu teklifi kabul etmedi.

