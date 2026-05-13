Fenerbahçe'den Malang Sarr bombası!
Yaz transfer döneminde Jayden Oosterwolde ile vedalaşmaya hazırlanan Fenerbahçe, stoper takviyesi için gözünü Fransa’ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin, Lens’te forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Malang Sarr’ı gündemine aldığı öne sürüldü. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 06:50
Ayrıca, bu sezon Ligue 1'de sezonun en iyi 11'ine geçildi. Sezon sonunda da bonservisini eline alacak.
Suudi Arabistan'dan Al-Hilal başta olmak üzere birçok kulüp savunmacıyı takip ediyor. Fenerbahçe'de bu kulüplerden biri.
Özellikle Atletico Madrid, bu sezon içinde Fransız stoperi scoutlarına takip ettirdi ancak şu an için somut bir gelişme yok" ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçe, yüksek bir maaşla transferde rakiplerinin önüne geçmeyi planlıyor.
2024'ün yaz transfer döneminde Chelsea'den bedelsiz olarak transfer edilen Sarr, Lens'le olan opsiyonunu ise kullanmayacak.
