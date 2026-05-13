Galatasaray'a Yunan kanat: Christos Tzolis!

PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK Yunanistan'da yayın yapan Nova Sports'ta yer alan habere göre; bu bölgeye yapılacak transfer için Galatasaray'ın listesinin başında Club Brugge forması giyen Christos Tzolis yer alıyor.

Yunanistan Milli Takım forması da giyen 24 yaşındaki futbolcu harika bir sezon geçirirken, talipleri de artıyor. Sarı-kırmızılıların yakından ilgilendiği Tzolis için Belçika ekibinin 35 milyon euro talep ettiği ifade edilirken, tarafların yazın sıkı bir pazarlık içerisine gireceği öğrenildi.