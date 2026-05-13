Galatasaray'a Yunan kanat: Christos Tzolis!
Galatasaray, sezon başında kadrosuna katmak istediği Club Brugge’lü Christos Tzolis için bir kez daha devreye girdi. Sarı-kırmızılı yönetimin, 24 yaşındaki Yunan kanat oyuncusunun transferi için bu kez 35 milyon euroluk bir kaynak ayırdığı belirtildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 06:50
PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK
Yunanistan'da yayın yapan Nova Sports'ta yer alan habere göre; bu bölgeye yapılacak transfer için Galatasaray'ın listesinin başında Club Brugge forması giyen Christos Tzolis yer alıyor.
Yunanistan Milli Takım forması da giyen 24 yaşındaki futbolcu harika bir sezon geçirirken, talipleri de artıyor. Sarı-kırmızılıların yakından ilgilendiği Tzolis için Belçika ekibinin 35 milyon euro talep ettiği ifade edilirken, tarafların yazın sıkı bir pazarlık içerisine gireceği öğrenildi.
BU YIL 43 GOL KATKISI VERDİ
Belçika ekibi Club Brugge'de inanılmaz bir sezon geçiren Tzolis, takımın skor yükünü üstlendi.
49 resmi maçta forma giyen Yunan futbolcu, 19 gol atarken, 24 de asiste imzasını atarak toplamda 43 skor katkısı gibi eşsiz bir performans sergiledi.
Galatasaray da kanatlarda skor üretebilecek ve arkadaşlarına yardımcı olacak bir oyuncu arıyor.
