CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a Yunan kanat: Christos Tzolis!

Galatasaray'a Yunan kanat: Christos Tzolis!

Galatasaray, sezon başında kadrosuna katmak istediği Club Brugge’lü Christos Tzolis için bir kez daha devreye girdi. Sarı-kırmızılı yönetimin, 24 yaşındaki Yunan kanat oyuncusunun transferi için bu kez 35 milyon euroluk bir kaynak ayırdığı belirtildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 06:50
Galatasaray'a Yunan kanat: Christos Tzolis!

Süper Lig'de dörtleme yapan ve gelecek sezon ülkemizi yeniden Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, etkili bir transfer dönemi geçirmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'a Yunan kanat: Christos Tzolis!

Ara transfer döneminde Napoli'den kiralanan Noa Lang'ın 30 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmeyen sarı-kırmızılılar rotasını Belçika'ya kırdı.

Galatasaray'a Yunan kanat: Christos Tzolis!

Listede sezon başında da nabız yoklanan Belçika ekibi Club Brugge forması giyen 24 yaşındaki Yunan sol kanat Christos Tzolis bulunuyor.

Galatasaray'a Yunan kanat: Christos Tzolis!

PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK

Yunanistan'da yayın yapan Nova Sports'ta yer alan habere göre; bu bölgeye yapılacak transfer için Galatasaray'ın listesinin başında Club Brugge forması giyen Christos Tzolis yer alıyor.

Galatasaray'a Yunan kanat: Christos Tzolis!

Yunanistan Milli Takım forması da giyen 24 yaşındaki futbolcu harika bir sezon geçirirken, talipleri de artıyor. Sarı-kırmızılıların yakından ilgilendiği Tzolis için Belçika ekibinin 35 milyon euro talep ettiği ifade edilirken, tarafların yazın sıkı bir pazarlık içerisine gireceği öğrenildi.

Galatasaray'a Yunan kanat: Christos Tzolis!

BU YIL 43 GOL KATKISI VERDİ

Belçika ekibi Club Brugge'de inanılmaz bir sezon geçiren Tzolis, takımın skor yükünü üstlendi.

Galatasaray'a Yunan kanat: Christos Tzolis!

49 resmi maçta forma giyen Yunan futbolcu, 19 gol atarken, 24 de asiste imzasını atarak toplamda 43 skor katkısı gibi eşsiz bir performans sergiledi.

Galatasaray'a Yunan kanat: Christos Tzolis!

Galatasaray da kanatlarda skor üretebilecek ve arkadaşlarına yardımcı olacak bir oyuncu arıyor.

F.Bahçe'de Nkunku pazarlıkları!
Uğurcan'a BAY tarifesi! İşte yeni maaşı
DİĞER
Süper Lig’in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
Özkan Yalım ek ifadede döküldü! Rüşvetin kuryesi Demirhan Gözaçan... Özgür Özel'den "Paraları mavi valize koy" talimatı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan Ugarte harekatı!
F.Bahçe'den Sarr sürprizi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Torreira'ya yumruklu saldırı! Torreira'ya yumruklu saldırı! 00:56
G.Saray'da kelebek etkisi! Transfer... G.Saray'da kelebek etkisi! Transfer... 00:56
F.Bahçe'de flaş Rüdiger gelişmesi! Transferi... F.Bahçe'de flaş Rüdiger gelişmesi! Transferi... 00:56
Petit Osimhen'i Chelsea'ye önerdi! Petit Osimhen'i Chelsea'ye önerdi! 00:56
TFF Süper Lig'in başlangıç tarihini açıkladı! TFF Süper Lig'in başlangıç tarihini açıkladı! 00:56
Real Betis'ten Amrabat kararı! Real Betis'ten Amrabat kararı! 00:56
Daha Eski
Hacıosmanoğlu'ndan yabancı kuralı açıklaması! Hacıosmanoğlu'ndan yabancı kuralı açıklaması! 00:56
Trabzonspor'un Başkent kafilesi açıklandı! Trabzonspor'un Başkent kafilesi açıklandı! 00:56
Hacıosmanoğlu'ndan Montella açıklaması! Hacıosmanoğlu'ndan Montella açıklaması! 00:56
Aykut Kocaman gerçeği ortaya çıktı! Aykut Kocaman gerçeği ortaya çıktı! 00:56
Mourinho'dan G.Saray'ın yıldızına kanca! Mourinho'dan G.Saray'ın yıldızına kanca! 00:56
Torreira'dan transfer itirafı! Ayrılacak mı? Torreira'dan transfer itirafı! Ayrılacak mı? 00:56