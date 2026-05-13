Uğurcan Çakır'a Barış Alper Yılmaz tarifesi! İşte yeni maaşı
Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray transfer çalışmalarına erkenden başlarken bir taraftan da takımdaki yıldızların maaşlarında değişikliğe hazırlanıyor. Şampiyonluğun kahramanlarından Uğurcan Çakır da bu isimlerden biri. İşte sarı kırmızılıların milli file bekçisi için düşündüğü yeni maaş...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 06:50
Galatasaray'da sezonun kahramanı olarak Uğurcan Çakır ismi ön plana çıkıyor.
Muslera'yı unutturan Uğurcan, meslektaşı Ederson'a fark attı ve şampiyonu belirledi.
Milli kaleci yazın Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Sabah'ın haberine göre, sarı kırmızılı kulüp, turnuvayı beklemeden Uğurcan Çakır'ı ödüllendirme kararı aldı.
Başkan Özbek'in talimatıyla Uğurcan'ın mevcut sözleşmesine zam yapılacak.
Sezon başında Barış Alper'in garanti parasını 200 milyon TL'ye çıkaran G.Saray, 110 milyon TL'ye imza atan Uğurcan'a da aynı tarifeyi uygulayacak.
Deneyimli kaleci ayrıca takımda olası ayrılıkların ardından yeni sezonda düşünülen ikinci-üçüncü kaptan adaylarından biri konumunda.
İstanbul'da taşındığı villanın alt katını spor salonuna çeviren 30 yaşındaki 1 numara, G.Saray'a geldikten sonra her günü çift antrenmanla tamamlıyor.
Uğurcan, özel antrenörü ile yaptığı ekstra çalışmasının karşılığını sahada da başarılı ile aldı.