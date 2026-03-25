Fenerbahçe'de bir imza daha yolda! Çağrı Balta'dan sonra...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek vadeden isimleri takıma kazandırmayı hedefleyen ve bu doğrultuda Adem Yeşilyurt ile Çağrı Balta gibi isimleri renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, bir genç yeteneği daha takıma kazandırıyor. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 15:03
Karşıyaka'dan Adem Yeşilyurt ve Galatasaray'dan Çağrı Balta'yı renklerine bağlayan Fenerbahçe'den bir hamle daha geldi.
EMİN TORUNOĞULLARI İLE ANLAŞMA TAMAM
Sarı-lacivertliler, Alman ekibi Holstein Kiel'den 2008 doğumlu genç forvet Emin Torunoğulları ile de anlaşma sağladı.
Kiel'in sözleşme uzatma teklifini reddeden 18 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye 'evet' dedi.
Fenerbahçe'nin genç futbolcuyla sezon sonunda resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Emin Torunoğulları, bu sezon Holstein Kiel U19 takımıyla çıktığı 17 maçta 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. 18 yaşındaki forvet, Türkiye U17 Milli Takımı'nın formasını da 8 kez terletti.
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.