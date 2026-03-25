Fenerbahçe'de bir imza daha yolda! Çağrı Balta'dan sonra...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek vadeden isimleri takıma kazandırmayı hedefleyen ve bu doğrultuda Adem Yeşilyurt ile Çağrı Balta gibi isimleri renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, bir genç yeteneği daha takıma kazandırıyor. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de maç fazlasıyla ezeli rakibi Galatasaray'ın 4 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz transfer dönemlerinden yaptığı hamlelerle büyük yankı uyandırdı.

Dünyaca ünlü birçok yıldızı kadrosuna katan Kanarya, bir yandan gelecek vadeden isimleri de takıma kazandırıyor.

Karşıyaka'dan Adem Yeşilyurt ve Galatasaray'dan Çağrı Balta'yı renklerine bağlayan Fenerbahçe'den bir hamle daha geldi.

EMİN TORUNOĞULLARI İLE ANLAŞMA TAMAM

Sarı-lacivertliler, Alman ekibi Holstein Kiel'den 2008 doğumlu genç forvet Emin Torunoğulları ile de anlaşma sağladı.

Kiel'in sözleşme uzatma teklifini reddeden 18 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye 'evet' dedi.

Fenerbahçe'nin genç futbolcuyla sezon sonunda resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Emin Torunoğulları, bu sezon Holstein Kiel U19 takımıyla çıktığı 17 maçta 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. 18 yaşındaki forvet, Türkiye U17 Milli Takımı'nın formasını da 8 kez terletti.

G.Saray'ın yeni transferi Noa Lang'dan!
Montella: "Hasreti bitirmek istiyoruz"
DİĞER
Kuruluş Orhan'da taht için büyük hesaplaşma
Türkiye ve İngiltere'den "Eurofighter" mutabakatı! MSB duyurdu: Londra'da teknik ve lojistik destek sözleşmesi imzalandı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da ilk ayrılık kesinleşti! Geldiği gibi gidiyor
Süper Lig'den Dybala'ya transfer teklifi!
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe transferi bitirdi! İmzalar atılıyor F.Bahçe transferi bitirdi! İmzalar atılıyor 15:03
Arda Güler'den flaş G.Saray sözleri! Arda Güler'den flaş G.Saray sözleri! 14:50
Göztepe'nin yoğun fikstürü! Göztepe'nin yoğun fikstürü! 14:27
Furkan Akar hayaline kavuştu! Furkan Akar hayaline kavuştu! 14:17
Beşiktaş'ın derbi mesaisi başladı Beşiktaş'ın derbi mesaisi başladı 14:14
Romanya Milli Takımı İstanbul'da! Romanya Milli Takımı İstanbul'da! 14:12
Trabzonspor’un transfer raporu! Trabzonspor’un transfer raporu! 14:01
Montella: "Hasreti bitirmek istiyoruz" Montella: "Hasreti bitirmek istiyoruz" 13:07
F.Bahçe'de derbi mesaisi devam etti F.Bahçe'de derbi mesaisi devam etti 13:00
Süper Lig'den Dybala'ya transfer teklifi! Süper Lig'den Dybala'ya transfer teklifi! 12:47
Metehan Baltacı tahliye edildi! Metehan Baltacı tahliye edildi! 12:24
Osimhen ile ilgili flaş gelişme! Sahalara dönüş süresi... Osimhen ile ilgili flaş gelişme! Sahalara dönüş süresi... 12:12