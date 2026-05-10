Haberler NBA Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers karşısında seriyi 3-0'a getirdi

Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers karşısında seriyi 3-0'a getirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Oklahoma City Thunder, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 131-108 yenerek seriyi 3-0'a getirdi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2026 11:57
Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers karşısında seriyi 3-0'a getirdi

Crypto.com Arena'daki Batı Konferansı yarı final serisi üçüncü maçında Lakers'a konuk olan Thunder, Ajay Mitchell'ın 24 sayı, 10 asist ve Shai Gilgeous-Alexander'ın 23 sayı, 9 asistlik performansıyla galibiyete ulaştı.

Lakers'ta ise Rui Hachimura 21, LeBron James 19 ve Luke Kennard 18 sayı üretti.

CAVALIERS İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Cleveland Cavaliers, Rocket Arena'daki Doğu Konferansı yarı final üçüncü karşılaşmasında Detroit Pistons'ı 116-109 yendi ve geride olduğu seride durumu 2-1 yaptı.

Ev sahibi Cavaliers'ta Donovan Mitchell 35 sayı, 10 ribaunt ve James Harden 19 sayı, 7 asistle mücadele etti.

Pistons'ta ise Cade Cunningham'ın 27 sayı, 10 ribaunt, 10 asistlik "triple-double" performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

G.Saray, Kasımpaşa'nın yıldızı için sıraya girdi!
F.Bahçe'de ilk ayrılık kesinleşti!
Beşiktaş'ta ayrılık vakti! İlk yolcu belli oldu...
Osimhen'den F.Bahçe'ye şok sözler!
Çakar'dan Osimhen'e büyük övgü!
İşte Süper Lig'de son haftanın programı! 11:33
Stade Rennais FC - Paris FC maçı bilgileri 11:31
Çakar'dan Osimhen'e büyük övgü! 11:02
Veda sonrası Icardi'ye talip! 10:27
Osimhen'den F.Bahçe'ye şok sözler! 10:23
Auxerre - Nice maçı bilgileri 10:02
Dünya G.Saray'ın şampiyonluğunu konuşuyor! İşte atılan manşetler 09:57
"İkinci bitirmekten gına geldi" 09:04
"Gazı kaçmış bir karşılaşma" 09:02
G.Saray'da o yıldıza şampiyonluk övgüleri! 08:49
Kupayı istiyoruz 01:36
Galatasaray 26. kez şampiyon! 01:17