Metz - Lorient maçı İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'de sezonun finaline iki hafta kala, ligden düşmesi kesinleşen Metz, taraftarı önünde veda maçına çıkıyor. 2026 yılına kabus gibi bir başlangıç yapan ve henüz galibiyetle tanışamayan ev sahibi ekip, Lorient karşısında hem prestij hem de moral arıyor. İşte 10 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak olan Metz - Lorient maçının saati, yayın kanalı ve takımlardaki son durum...

METZ - LORIENT MAÇI SAAT KAÇTA?

Ligue 1'in 33. haftasında Stade Saint-Symphorien'de oynanacak bu mücadele, Metz için bu sezon evindeki son randevu olma özelliğini taşıyor. Karşılaşma 10 Mayıs 2026 Pazar günü (bugün) saat 22:00'de oynanacak.

METZ - LORIENT MAÇI HANGİ KANALDA?

Metz - Lorient mücadelesi beIN Sports Max 2 kanalında yayınlanacak.

BENOIT TAVENOT DÖNEMİNDE İLK PEŞİNDE

2026 yılının başında büyük umutlarla göreve getirilen teknik direktör Benoit Tavenot, takımın başında çıktığı lig maçlarında henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. Tavenot ve öğrencileri, Stade Saint-Symphorien'deki bu son maçta Lorient'i devirerek üzerlerindeki ölü toprağını atmayı ve taraftarlarını bir nebze olsun sevindirmeyi hedefliyor.

LORIENT: ORTA SIRALARDAKİ YERİNİ KORUMAK İSTİYOR

Konuk ekip Lorient ise ligde herhangi bir düşme korkusu yaşamasa da, sezonu mümkün olan en üst sırada bitirmek için sahaya çıkacak. Metz'in içinde bulunduğu formsuz durumdan yararlanmak isteyen konuk ekip, deplasmandan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

