Ziraat Türkiye Kupası
Angers - Strasbourg maçı saat kaçta, hangi kanalda? (İZLE)

Raymond-Kopa Stadyumu’nda prestij ve Avrupa mücadelesi karşı karşıya geliyor. Ligdeki yeri garanti olan Angers, sahasında sekizinci sıradaki Strasbourg'u ağırlıyor. Ev sahibinin iç saha avantajını kullanıp kullanamayacağı merak konusu. 10 Mayıs Pazar akşamı oynanacak olan Angers - Strasbourg maçı canlı izle seçenekleri ve takımların muhtemel 11'leri haberimizde.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2026 12:10 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2026 12:11
Fransa Ligue 1'de Avrupa kapıları aralanıyor! Strasbourg, Avrupa kupalarına katılma umutlarını canlı tutmak için Angers deplasmanına çıkıyor. Geçtiğimiz haftayı puan kaybıyla kapatan her iki ekibin mücadelesi nefesleri kesecek. Peki, Angers - Strasbourg maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik randevunun tüm detayları...

ANGERS-STRASBOURG MAÇI HANGİ GÜN?

Angers-Strasbourg maçı, 10 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak.

ANGERS-STRASBOURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Angers-Strasbourg maçı, saat 22:00'de başlayacak.

ANGERS-STRASBOURG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Angers ve Strasbourg, karşı karşıya geleceği Fransa Ligue 1 maçı, Angers'da, Raymond-Kopa Stadyumu'nda oynanacak.

ANGERS - STRASBOURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports Max 1 kanalında canlı yayınlanacak.

ANGERS-STRASBOURG MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ

STRASBOURG: AVRUPA UMUTLARINI KORUMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz hafta Toulouse'a 2-1 mağlup olarak sekizinci sıraya gerileyen Strasbourg, Avrupa kupalarına katılma şansını son iki maça taşımak istiyor. Konuk ekip için bu maç, üst sıralardaki rakipleriyle arasındaki puan farkını kapatmak adına "mutlak galibiyet" parolası taşıyor.

ANGERS: PRESTİJ VE İÇ SAHA FORMU

Ev sahibi Angers, geçtiğimiz hafta Auxerre karşısında alınan 3-1'lik yenilgiyle 13. sıraya kadar geriledi. Ligue 1'deki yeri garanti olan Les Scoistes, sezonun geri kalanında daha rahat bir oyun sergiliyor. Ancak Raymond-Kopa'da üst üste ikinci mağlubiyeti almamak adına sahaya çıkacak olan Angers, Strasbourg'a karşı evindeki başarılı istatistiğini (son 3 maçta 2 galibiyet) sürdürmeyi hedefliyor.

