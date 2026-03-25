Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Arda Güler'den dikkat çeken Galatasaray sözleri!

Arda Güler'den dikkat çeken Galatasaray sözleri!

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı final maçında sahasında Romanya ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Arda Güler, basın toplantısında dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 14:50 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 14:55
Arda Güler'den dikkat çeken Galatasaray sözleri!

2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı final maçında A Milli Futbol Takımımız, 26 Mart Perşembe günü sahasında Romanya ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Arda Güler, basın toplantısında dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ARDA GÜLER'İN AÇIKLAMALARI

"TEK HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI"

"Romanya'nın güçlü bir ekibi var. Hocaları da Türkiye'de önceden çalıştı. Efsane bir oyuncuları var. Tüm taraftarı seviyordur onu. İki ülke için de önemli bir maç olacak. Tek hedefimiz Dünya Kupası, umarım halkımızı mutlu edebiliriz."

"HAGI'YE BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM"

"Romanya'da seni Hagi'ye benzetiyorlar"

"Hagi'ye büyük saygı duyuyorum, videolarını izledim. Çok zor bir maç olacak. Romanyalı futbolcular da kendi ülkelerini temsil edecek, Dünya Kupası'na gitmek isteyecek. Bu nedenle zor bir maç olacak."

"KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK"

"Futbolcuları karşılaştırırsak siz değer olarak öndesiniz. Maç sizin için kolay olacak mı?"

"Kesinlikle kolay bir maç olmayacak. Onlar için de hayati derecede bir maç. Favorisi olmaz. Tek maç. Ellerinden geleni yapacaklar. Kolay maç olmayacak."

"DÜNYA KUPASI'NDAN DAHA BÜYÜK BİR MOTİVASYON YOK"

"Hislerin nasıl? Takım içinde atmosfer nasıl? Kendi hikayenizi yazacak mısınız?"

"İnşallah kendi hikayelerimiz gelecek. 2002'de ben dünyada bile değildim. Bu üzücü bir şey. Biz kendi serüvenimizi iyi devam ettirebiliriz. Tek hayalimiz Dünya Kupası'na gitmek. Çok güçlü bir jenerasyonumuz, aile gibi bir grubumuz var. Konsantreyiz, heyecanlıyız, tek hayalimiz Dünya Kupası! Dünya Kupası'ndan daha büyük motivasyon yok. Tek maç baskıyı artırıyor gibi görünebilir ama biz buna hazırız. İnşallah güzel bir sonuç alacağız. 2002'de dünyada yoktum. Perşembe günü çok güzel bir maç oynar ve Dünya Kupası'na gideriz. Orada olmayı çok istiyorum. Tüm takım olarak Dünya Kupası'nı istiyoruz. Büyük bir hayal olduğunu hepimiz biliyoruz."

"MİLLİ TAKIMDA NEREDE OYNADIĞINIZIN ÖNEMİ YOK"

"Real Madrid'de 8 numara, sağ iç ve sol iç oynadın. Milli Takım'da 10 numara oynuyorsun. Real Madrid'de sürekli forma buluyorsun. Gelişimini nasıl buluyorsun?"

"İyiye giden bir grafiğim var. Birçok mevkide oynuyorum. Oyunun iki yönünü daha iyi oynuyorum. Derinde beklentiler farklı, milli takımda beklentiler farklı. Ben de her şeye ayak uydurmaya çalışıyorum. Bunlar beni geliştiriyor. Milli takımda nerede oynadığımızın önemi yok."

KENDİ YARI SAHASINDAN ATTIĞI GOL HAKKINDA

"Özel bir gol attım. Birkaç kere daha denemiştim. O golden dolayı mutluyum. Böyle goller çok zor, bir daha atabilir miyim bilmiyorum. İnşallah benzer golü görebiliriz."

"GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GÜZEL SONUÇLAR ELDE ETTİ"

"Dünya standartlarında çok kaliteli bir takımımız var. Galatasaraylı birçok oyuncunun yer aldığı 2002'deki milli takımda, dünyadaki her takımı yenebiliriz düşüncesi vardı. Şu anda sizde de öyle bir düşünce var mı?"

"Herkesi yenebiliriz. Kadro kalitesi, beraber oynama alışkanlığı var. 2002'de çok fazla Galatasaraylı oyuncu vardı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde güzel sonuçlar elde etti. Şu anda Avrupa'da oynayan çok oyuncumuz var. Beraber oynarsak her takımı yenebiliriz."

