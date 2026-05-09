Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!

Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Antalyaspor’u konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe’nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Cimbom, bu sezon iç sahadaki son maçında üst üste 4., toplamda ise 26. lig zaferine ulaşmayı hedefliyor. Galatasaray - Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 18:45
Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Antalyaspor'u ağırlayacak. Cimbom, galip gelmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. F.Bahçe'nin 4 puan önünde lider olan sarı-kırmızılılar, bu sezon son kez iç sahada çıkacağı maçta üst üste dördüncü, toplamda da 26. lig zaferini elde etmeyi amaçlıyor. Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GALATASARAY-HESAP.COM ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Şampiyonluk düğümünün çözüleceği tarihi Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor karşılaşması, 9 Mayıs Cumartesi (Bugün) saat 20.00'de başladı. Milyonları ekran başına kilitleyecek olan şampiyonluk maçı, Süper Lig'in resmi yayıncısı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

GALATASARAY-HESAP.COM ANTALYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu dev maçı yönetmesi için tecrübeli hakem Çağdaş Altay'ı görevlendirdi. Altay'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Bilal Gölen yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ayberk Demirbaş.

GALATASARAY-HESAP.COM ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

Hesap.com Antalyaspor (Muhtemel): Cuesta, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Ceesay, Saric, Safuri, Ballet, Doğukan, Streek

