Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek 26. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu dört bir yandan kutlamaya başladı.

Galatasaray resmi sosyal medya hesabından kutlamalara ilişkin bir duyuru yayınladı.

İŞTE O DUYURU

ℹ️ Büyük Galatasaray taraftarına önemli duyuru.

Bu gece Kemerburgaz ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nde herhangi bir kutlama etkinliği yapılmayacaktır. 26. şampiyonluğumuzu doyasıya yaşayacağımız şampiyonluk kutlamasının tarihi önümüzdeki günlerde resmi hesaplarımızdan…