Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe maçı CANLI: Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta?

Süper Lig'in 33. haftasında gözler Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'na çevrildi. Fenerbahçe, ligi 2. bitirmeyi ve Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmayı garantilemek için sahaya çıkacak. Sarı kanarya bugün deplasmanda üç puanı alır, Galatasaray da Antalyaspor karşısında takılırsa; son hafta öncesinde şampiyonluk iddiasını da güçlendirecek. İki hedef için de büyük motivasyona sahip futbolculardan Ederson, Dorgeles Nene ve Alvarez ise rakibi karşısında forma giymeyecek. İki takım Konya'da son olarak Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde karşı karşıya geldi. 90 dakikası 0-0 biten karşılaşmanın uzatma dakikalarının son bölümünde Konya penaltıdan bulduğu golle 1-0 galip ayrıldı ve Fenerbahçe'yi turnuvanın dışına iterek yarı finale yükseldi. İç Anadolu ekibi, bugün de taraftarı önünde kazanarak Fenerbahçe'yi ikinci kez devirmenin hesaplarını yapıyor. İşte Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe maçının tüm detayları!

KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 33. haftasındaki dev Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe randevusu, 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak.

KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe mücadelesi, Süper Lig'in yayıncısı olan beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Tümosan Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Nagalo, Adil, Arif, Jin-Ho Jo, Jevtovic, Bardhi Olaigbe, Deniz, Muleka

Fenerbahçe: Mert, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Musaba, Talisca, Kerem, Cherif

KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu kritik maçı yönetmesi için tecrübeli hakem Atilla Karaoğlan'ı görevlendirdi. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Suat Güz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu.

KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI VAR HAKEMİ KİM?

Karşılaşmanın VAR (Video Yardımcı Hakem) hakemi Sarper Barış Saka oldu.

ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ

Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, ligde 32 maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 70 puanla 2. sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda topladığı 37 puanla 9. sırada yer alıyor. Ligde son 2 haftaya lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde giren Kanarya, mücadeleden galip ayrılması ve sarı-kırmızılıların da puan kaybetmesi halinde şampiyonluk şansını son haftaya taşıyacak.

50. RANDEVU

Konyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 49 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 37 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 8 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 128 gol atarken, Konyaspor 52 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi 4-0'lık skorla kazandı.

SON 10 MAÇ

İki ekip arasında 9'u Süper Lig, 1'i kupa olmak üzere oynanan son 10 maçın 6'sında Fenerbahçe, 3'ünde Konyaspor üstünlük sağladı. 1 karşılaşma ise berabere sona erdi. İki ekip son olarak 21 Nisan'da kupada kozlarını paylaştı. Konya'da oynanan mücadelede yeşil-beyazlılar 1-0 galip gelerek tur atladı.

REKABETTEKİ FARKLI SKORLAR

İki takım arasında rekabette en farklı skoru Fenerbahçe 10 Ocak 2024'te 7-1'lik sonuçla elde etti. Sarı-lacivertliler, rakibini üç kez 5-1, iki kez 5-2, bir kez de 5-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar ise en farklı galibiyetini 27 Mayıs 2005'te 4-2'lik skorla aldı.

EDERSON CEZALI, NENE VE SKRINIAR SAKAT

Galatasaray ile oynanan derbide kırmızı kart gören Ederson, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan aldığı men cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Kasığında fıtık tespit edilen Dorgeles Nene ile hafif sakatlığı bulunan Milan Skriniar da kadroda olmayacak.

5 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, Nelson Semedo, Anthony Musaba, Dorgeles Nene, N'Golo Kante sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu futbolcular, karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin son maçı olan Eyüpspor karşısında cezalı duruma düşecek.