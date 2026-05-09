Beşiktaş-Trabzonspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig 33. hafta

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında, dev derbide Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Geçen hafta ligi 4. sırada tamamlaması kesinleşen siyah beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Konyaspor’a elenerek taraftarına büyük üzüntü yaşattı. Sergen Yalçın’a büyük tepki gösterilmesiyle istifadan dönen teknik adam, Trabzonspor derbisini kazanarak taraftarlara bir nebze de olsa teselli vermek istiyor. Trabzonspor ise Beşiktaş’ı yenerek Devler Ligi iddiasını sürdürmek istiyor. Beşiktaş-Trabzonspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 18:49 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2026 19:01
Beşiktaş ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya gelerek sezonun son derbi heyecanını yaşatıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a elenerek taraftarını üzen siyah beyazlılar derbiyi kazanarak haftayı 3 puanla kapatmak istiyor. Devler Ligi hedefini sürdüren Trabzonspor zorlu deplasmanda mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor.

İŞTE DEV MAÇIN 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Orkun, Olaitan, Cerny, El Bilal, Oh

Trabzonspor: Onana, Ozan, Salih, Nwaiwu, Lovik, Oulai, Bouchouari, Muçi, Zubkov, Nwakaeme, Umut.

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 33. haftasındaki dev Beşiktaş-Trabzonspor derbisi, 20.00'de başlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu kritik maçı yönetmesi için tecrübeli hakem Oğuzhan Çakır'ı görevlendirdi. Çakır'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu.

TÜM KULVARLARDA 143. RANDEVU

Beşiktaş ile Trabzonspor, müsabakayla birlikte tüm kulvarlarda 143. kez rakip olacak. Geride kalan 142 maçta Beşiktaş 57, Trabzonspor da 48 galibiyet aldı. 37 müsabakada ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Kartal'ın attığı 198 gole, Karadeniz temsilcisi de 163 golle karşılık verdi.

LİGDE 106. MAÇ

İki takım, Süper Lig'de ise 106. karşılaşacak. Daha önce oynanan 105 müsabakada siyah-beyazlı takım 39, bordo-mavili ekip de 37 kez galibiyete uzandı. 29 karşılaşmada ise taraflar 1'er puana razı oldu. Bu maçlarda Beşiktaş 150, Trabzonspor da 123 gol kaydetti.

İÇ SAHADA SON YENİLGİ 2021-2022 SEZONUNDA

Beşiktaş, ligde evinde Trabzonspor ile karşılaştığı son 3 maçta mağlup olmadı. Geçtiğimiz sezon Dolmabahçe'de rakibini 2-1'lik skorla geçen Kara Kartal, 2023-2024 sezonundaki karşılaşmadan ise 2-0 galip ayrıldı. Trabzon temsilcisine karşı son mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda 2-1 ile alan siyah-beyazlılar, bu süreçte iç sahadaki tek beraberliğini de 2022-2023 sezonunda 2-2 sona eren maçta yaşadı.

TÜPRAŞ STADYUMU'NDAKİ SON 5 MAÇTA 3 GALİBİYET

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın takımı, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 5 mücadelede 3 galibiyet aldı. Tüpraş Stadyumu'ndaki son müsabakada Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalan Beşiktaş, Antalyaspor'u 4-2 ve Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederken, Galatasaray'a ise 1-0 kaybetti. Bu serinin son maçında da siyah-beyazlılar, şubat ayında Göztepe'yi 4-0'lık skorla geçmişti.

SÜPER LİG'DE SON 2 MAÇTA GOL YEMEDİ

Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 2 karşılaşmada gol yemedi. Kartal, evinde Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalırken, deplasmanda ise Gaziantep FK'yı 2-0 yendi. Bu sezon ligde yaptığı 32 maçın 22'sinde ağları havalanan Beşiktaş, Trabzonspor'a karşı da kalesini korumayı başardığı takdirde uzun bir aradan sonra üst üste rakiplerine gol izni vermediği dönemi yaşayacak.

Siyah-beyazlı takım, son olarak Teknik Direktör Fernando Santos döneminde 2024 yılının şubat ayındaki seride üst üste 4 müsabakada gol yememişti.

SALİH VE AGBADAOU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte 2 futbolcu ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Salih Uçan ile Emmanuel Agbadou, Trabzonspor karşısında kart görmeleri halinde son hafta deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor maçında görev alamayacak.

