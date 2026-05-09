CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Fatih Tekke'den Beşiktaş derbisi öncesi rotasyon açıklaması!

Fatih Tekke'den Beşiktaş derbisi öncesi rotasyon açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Bordo mavililerde teknik direktör Fatih Tekke derbi öncesi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 19:37
Fatih Tekke'den Beşiktaş derbisi öncesi rotasyon açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'a konuk oluyor. Bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEKKE'NİN SÖZLERİ

Fatih Tekke: "Allah'a hamd olsun 11 çıkartabildik. Onuachu'yu sezonun en önemli maçı için dinlendiriyoruz. Tim sakat. Kenarda bekleyen 5 genç oyuncu var. 3'ü az önce takıma dahil oldu, maç oynayıp geldiler. Onuachu ve 3 genç oyuncumuz var dışarıda bekleyen. Zor maç, derbi maçı. Buradan hasar almadan çıkmamız lazım. Vurgu yapmak istediğim şey, bu senenin, bu kadar iyi giden senenin finalde kupa kazanmayla bitirmemiz çok çok güzel olur. Sakatlarımız çok. Eksik kalma ve sakatlık durumunda bugün, çok büyük hasar alırız. Bazı oyuncularım 90 dakika oynamak zorunda. O da bir sıkıntı. Her maça galibiyet için çıkıyoruz, bugün de öyle. Karşımızda da iyi ve dinamik bir kadro var. Hücumcu bir kadroyla çıktı Beşiktaş. İsteğim, dileğim sakatlıksız maçı bitirmek. Tek hedefim bu. Kazanmak da çok çok iyi olur."

"TAKIMIN YARISI YOK"

"Bazı durumlara mecburuz. Bugün en zoru oldu. Onuachu'yu dinlendirdik. Onun haricinde diğerleri ameliyat oldu, bazıları sakat. Yok yok yok yok. Takımın yarısı yok. Mazeret mi evet mazeret, oyuncu yok. Sakatlık, eksik kalma durumu olursa hiç iyi değil bizim için. Maçın sonucu ne olursa olsun buradan sağlıklı çıkmamız lazım. Çarşamba günü değerli bir maçımız var."

G.Saray-Antalyaspor maçı | CANLI (Trendyol Süper Lig)
TÜMOSAN Konyaspor-F.Bahçe | CANLI
DİĞER
Milli Takım marşı sorulunca Sinan Akçıl’ı işaret etti! Coşkun Sabah’tan "etik olmaz" çıkışı...
Başkan Erdoğan, Mesrur Barzani’yi kabul etti: Kalkınma Yolu ve terörle mücadele masada
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Lig'de 33. hafta heyecanı | CANLI
İşte Süper Lig'de canlı puan durumu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş taraftarından protesto! 5 dakikada boyunca... Beşiktaş taraftarından protesto! 5 dakikada boyunca... 20:10
Sergen Yalçın: Son maç motivasyonumuzu bozdu! Sergen Yalçın: Son maç motivasyonumuzu bozdu! 19:37
Tekke'den derbisi öncesi rotasyon açıklaması! Tekke'den derbisi öncesi rotasyon açıklaması! 19:33
Okan Buruk: Tarih yazma fırsatı Okan Buruk: Tarih yazma fırsatı 19:26
Süper Lig'de 33. hafta heyecanı | CANLI Süper Lig'de 33. hafta heyecanı | CANLI 18:19
Beşiktaş-Trabzonspor | CANLI Beşiktaş-Trabzonspor | CANLI 17:52
Daha Eski
G.Saray-Antalyaspor maçı | CANLI (Trendyol Süper Lig) G.Saray-Antalyaspor maçı | CANLI (Trendyol Süper Lig) 17:50
TÜMOSAN Konyaspor-F.Bahçe | CANLI TÜMOSAN Konyaspor-F.Bahçe | CANLI 17:50
Liverpool ile Chelsea yenişemedi Liverpool ile Chelsea yenişemedi 16:46
Ederson'dan Fenerbahçe'ye şok! Ayrılmak istiyor ancak... Ederson'dan Fenerbahçe'ye şok! Ayrılmak istiyor ancak... 16:11
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı Beşiktaş'ta şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı 15:50
Beşiktaş-Trabzonspor derbi maçı hangi kanalda? Beşiktaş-Trabzonspor derbi maçı hangi kanalda? 14:57