Fatih Tekke'den Beşiktaş derbisi öncesi rotasyon açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'a konuk oluyor. Bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEKKE'NİN SÖZLERİ

Fatih Tekke: "Allah'a hamd olsun 11 çıkartabildik. Onuachu'yu sezonun en önemli maçı için dinlendiriyoruz. Tim sakat. Kenarda bekleyen 5 genç oyuncu var. 3'ü az önce takıma dahil oldu, maç oynayıp geldiler. Onuachu ve 3 genç oyuncumuz var dışarıda bekleyen. Zor maç, derbi maçı. Buradan hasar almadan çıkmamız lazım. Vurgu yapmak istediğim şey, bu senenin, bu kadar iyi giden senenin finalde kupa kazanmayla bitirmemiz çok çok güzel olur. Sakatlarımız çok. Eksik kalma ve sakatlık durumunda bugün, çok büyük hasar alırız. Bazı oyuncularım 90 dakika oynamak zorunda. O da bir sıkıntı. Her maça galibiyet için çıkıyoruz, bugün de öyle. Karşımızda da iyi ve dinamik bir kadro var. Hücumcu bir kadroyla çıktı Beşiktaş. İsteğim, dileğim sakatlıksız maçı bitirmek. Tek hedefim bu. Kazanmak da çok çok iyi olur."

"TAKIMIN YARISI YOK"

"Bazı durumlara mecburuz. Bugün en zoru oldu. Onuachu'yu dinlendirdik. Onun haricinde diğerleri ameliyat oldu, bazıları sakat. Yok yok yok yok. Takımın yarısı yok. Mazeret mi evet mazeret, oyuncu yok. Sakatlık, eksik kalma durumu olursa hiç iyi değil bizim için. Maçın sonucu ne olursa olsun buradan sağlıklı çıkmamız lazım. Çarşamba günü değerli bir maçımız var."