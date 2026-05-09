Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında dev deri için nefesler tutuldu. Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Karadeniz devi Trabzonspor'u ağırlayacak. Geçen hafta alınan sonuçlarla iki takım da ligdeki statülerini garantilerken Konyaspor mağlubiyetiyle Ziraat Trükiye Kupası'na veda eden saiyah-beyazlılar, evindeki son maçında taraftarını gönlünü almanın peşinde. Fırtına ise ligdeki kötü gidişatını derbi galibiyetiyle sonlandırmak ve hafta içi oynanacağı Türkiye Kupası yarı finaline moralli çıkmak istiyor. İşte Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin tüm detayları!

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 18:13
Beşiktaş-Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Beşiktaş ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya gelerek sezonun son derbi heyecanını yaşatıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a elenerek taraftarın tepkisini çeken Sergen Yalçın ve ekibinde Kartal Kayra Yılmaz ve Milot Rashica forma giymeyecek. Kupa acısını derbi galibiyetiyle unutturmak isteyen Kartal, taraftarı önündeki sezonun son maçında mutlak galibiyet hedefliyor. Trendyol Süper Lig'de

ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 5 maçta Trabzonspor karşısında mağlubiyeti bulunmayan siyah-beyazlılar, derbi için tam motive. 66 puan ile Fenerbahçe'nin 4, lider Galatasaray'ın ise 8 puan gerisinde yer alan Trabzonspor ise ligi 3. bitirmeyi garantiledi. Son 4 haftada 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan ve galip gelemeyen bordo-mavililer, Beşiktaş önünde kötü gidişatını sonlandırmak istiyor. İşte kritik derbiden son notlar!

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 33. haftasındaki dev Beşiktaş-Trabzonspor derbisi, 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak.

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sezonun bu son büyük derbisi olan Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesi, Süper Lig'in resmi yayıncısı olan beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Olaitan, Toure, Oh

Trabzonspor: Onana, Ozan, Salih, Nwaiwu, Lovik, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu kritik maçı yönetmesi için tecrübeli hakem Oğuzhan Çakır'ı görevlendirdi. Çakır'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu.

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI VAR HAKEMİ KİM?

Karşılaşmanın VAR (Video Yardımcı Hakem) hakemi Erkan Engin oldu.

TÜM KULVARLARDA 143. RANDEVU

Beşiktaş ile Trabzonspor, müsabakayla birlikte tüm kulvarlarda 143. kez rakip olacak. Geride kalan 142 maçta Beşiktaş 57, Trabzonspor da 48 galibiyet aldı. 37 müsabakada ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Kartal'ın attığı 198 gole, Karadeniz temsilcisi de 163 golle karşılık verdi.

LİGDE 106. MAÇ

İki takım, Süper Lig'de ise 106. karşılaşacak. Daha önce oynanan 105 müsabakada siyah-beyazlı takım 39, bordo-mavili ekip de 37 kez galibiyete uzandı. 29 karşılaşmada ise taraflar 1'er puana razı oldu. Bu maçlarda Beşiktaş 150, Trabzonspor da 123 gol kaydetti.

İÇ SAHADA SON YENİLGİ 2021-2022 SEZONUNDA

Beşiktaş, ligde evinde Trabzonspor ile karşılaştığı son 3 maçta mağlup olmadı. Geçtiğimiz sezon Dolmabahçe'de rakibini 2-1'lik skorla geçen Kara Kartal, 2023-2024 sezonundaki karşılaşmadan ise 2-0 galip ayrıldı. Trabzon temsilcisine karşı son mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda 2-1 ile alan siyah-beyazlılar, bu süreçte iç sahadaki tek beraberliğini de 2022-2023 sezonunda 2-2 sona eren maçta yaşadı.

TÜPRAŞ STADYUMU'NDAKİ SON 5 MAÇTA 3 GALİBİYET

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın takımı, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 5 mücadelede 3 galibiyet aldı. Tüpraş Stadyumu'ndaki son müsabakada Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalan Beşiktaş, Antalyaspor'u 4-2 ve Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederken, Galatasaray'a ise 1-0 kaybetti. Bu serinin son maçında da siyah-beyazlılar, şubat ayında Göztepe'yi 4-0'lık skorla geçmişti.

SÜPER LİG'DE SON 2 MAÇTA GOL YEMEDİ

Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 2 karşılaşmada gol yemedi. Kartal, evinde Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalırken, deplasmanda ise Gaziantep FK'yı 2-0 yendi. Bu sezon ligde yaptığı 32 maçın 22'sinde ağları havalanan Beşiktaş, Trabzonspor'a karşı da kalesini korumayı başardığı takdirde uzun bir aradan sonra üst üste rakiplerine gol izni vermediği dönemi yaşayacak.

Siyah-beyazlı takım, son olarak Teknik Direktör Fernando Santos döneminde 2024 yılının şubat ayındaki seride üst üste 4 müsabakada gol yememişti.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Beşiktaş'ta, bu zorlu mücadelede 2 futbolcusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları sebebiyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz ve Milot Rashica müsabakada forma giyemeyecek.

SALİH VE AGBADAOU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte 2 futbolcu ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Salih Uçan ile Emmanuel Agbadou, Trabzonspor karşısında kart görmeleri halinde son hafta deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor maçında görev alamayacak.

