Ziraat Türkiye Kupası
Okan Buruk, Antalyaspor maçı öncesi konuştu! "Tarih yazma fırsatı"

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasay, evinde Hesap.com Antalyaspor'u ağırlıyor. Sarı-kırmızılılar galip gelmesi halinde 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Karşılaşma öncesi Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 19:26 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2026 19:31
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi kazanması halinde 26. şampiyonluğunu ilan edecek.Karşılaşma öncesinde teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

Okan Buruk: "Çok heyecanlıyız. Yarın Anneler Günü. Belki hepimiz için annelerimize bir hediye verme şansımız olacak. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Buradan mutlu şekilde ayrılmak istiyoruz."

"Samsun maçı istemediğimiz gibi gitti. Orayı unuttuk. Oyuncularımın motivasyonu yüksek. Sabırlı olmak gerekiyor. Özellikle Ballet'nin forvette oynaması, normalde geçişleri kanattan yaparlardı, şimdi merkezden deneyecekler. Dikkat etmeliyiz buna. Topa sahip olmak, top kaybı yapmamak önemli. Oyuncularım motive, istekli, biz istekliyiz, taraftarımız istekli. Hedefimiz kazanmak. Bu tür maçları çok oynadık, oyuncularım gereken oyunu oynadılar.

Gabriel Sara yok, Yaser Asprilla yok, Lemina da dün antrenmana çıkabildi, kısa bir antrenman yaptı, ihtiyaç olduğunda oynayabilecek. Günay'ın cezası var. Hepimiz bu akşam kazanmak için, şampiyonluğu ele geçirebilmek için oynayacağız. Her şampiyonluk çok değerli. Her sene bu iş daha da zorlaşıyor. Bu akşam tarih yazma fırsatımız var. Oyuncularımla beraber bu tarihi yazacağız."

