Haberler Basketbol Sırbistan-Türkiye maçı CANLI İZLE (FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

Sırbistan-Türkiye maçı CANLI İZLE (FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Basketbol Takımımız, deplasmanda Sırbistan ile kozlarını paylaşıyor. 12 Dev Adam bu mücadeleden mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor. Sırbistan-Türkiye maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 20:50
Sırbistan-Türkiye maçı CANLI İZLE (FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. 12 Dev Adam, C Grubu'nda oynadığı ilk 2 maçta Bosna Hersek'i 93-71; İsviçre'yi ise 85-60 mağlup etti. Belgrad'daki kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sırbistan-Türkiye basketbol karşılaşması 27 Şubat 2026 Cuma günü başladı. Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan mücadele TSİ 21.00'de başladı. Karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

👉🏻SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

A MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU

12 Dev Adam'ın C Grubu maçları için açıklanan aday kadrosunda hem deneyimli oyuncular hem de genç yetenekler yer alıyor. Takım şu isimlerden oluşuyor:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer (Anadolu Efes)

Furkan Haltalı, Malachi Flynn (Bahçeşehir Koleji)

Yiğit Arslan, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı (Beşiktaş GAİN)

Onuralp Bitim, Metecan Birsen, Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko)

Can Korkmaz (Galatasaray MCT Technic), Yiğit Onan (Glint Manisa Basket)

Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir (TOFAŞ)

İsmail Cem Ulusoy (Trabzonspor)

Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos AKTOR)

