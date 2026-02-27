CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi'den geleceğiyle ilgili flaş karar! İtalyan basını duyurdu

GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi'den geleceğiyle ilgili flaş karar! İtalyan basını duyurdu

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan yıldız isim Mauro Icardi hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan o habere göre, Icardi'nin gelecek planı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 15:33
GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi'den geleceğiyle ilgili flaş karar! İtalyan basını duyurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u saf dışı bırakan Galatasaray, son 16 turunda Liverpool ile eşleşti.

GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi'den geleceğiyle ilgili flaş karar! İtalyan basını duyurdu

Ligde ve Avrupa'da yoluna doludizgin ilerleyen sarı-kırmızılılarda sürpriz bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi'den geleceğiyle ilgili flaş karar! İtalyan basını duyurdu

İtalya basınından Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.

GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi'den geleceğiyle ilgili flaş karar! İtalyan basını duyurdu

Tuttomercato'nun haberine göre, Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Icardi'nin, İstanbul'da mutlu olduğu ve kendisini iyi hissettiği belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi'den geleceğiyle ilgili flaş karar! İtalyan basını duyurdu

Icardi, bu nedenle Galatasaray'dan gelecek yeni sözleşme teklifine öncelik verecek.

GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi'den geleceğiyle ilgili flaş karar! İtalyan basını duyurdu

33 yaşındaki golcü sarı-kırmızılı ekibe öncelik verse de, İtalya'dan gelen transfer tekliflerine açık olduğu ayrıca belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi'den geleceğiyle ilgili flaş karar! İtalyan basını duyurdu

Haberde, ayrıca Galatasaray'da yıllık 11 milyon euro kazanıyor ve sarı-kırmızılı takım, Arjantinli oyuncunun yaşı nedeniyle yeni sözleşmede bu rakamı aşağıya çekmek istediğinin de altı çizildi.

GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi'den geleceğiyle ilgili flaş karar! İtalyan basını duyurdu

Transfermarkt verilerine göre 6 milyon Euro piyasa değeri bulunan Icardi'nin, sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi'den geleceğiyle ilgili flaş karar! İtalyan basını duyurdu

Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 36 maça çıkan Mauro Icardi, 15 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi'den geleceğiyle ilgili flaş karar! İtalyan basını duyurdu

İŞTE O HABER

