GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi'den geleceğiyle ilgili flaş karar! İtalyan basını duyurdu
Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan yıldız isim Mauro Icardi hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan o habere göre, Icardi'nin gelecek planı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 15:33
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u saf dışı bırakan Galatasaray, son 16 turunda Liverpool ile eşleşti.
Ligde ve Avrupa'da yoluna doludizgin ilerleyen sarı-kırmızılılarda sürpriz bir gelişme yaşandı.
İtalya basınından Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.
Tuttomercato'nun haberine göre, Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Icardi'nin, İstanbul'da mutlu olduğu ve kendisini iyi hissettiği belirtildi.
Icardi, bu nedenle Galatasaray'dan gelecek yeni sözleşme teklifine öncelik verecek.
33 yaşındaki golcü sarı-kırmızılı ekibe öncelik verse de, İtalya'dan gelen transfer tekliflerine açık olduğu ayrıca belirtildi.
Haberde, ayrıca Galatasaray'da yıllık 11 milyon euro kazanıyor ve sarı-kırmızılı takım, Arjantinli oyuncunun yaşı nedeniyle yeni sözleşmede bu rakamı aşağıya çekmek istediğinin de altı çizildi.
Transfermarkt verilerine göre 6 milyon Euro piyasa değeri bulunan Icardi'nin, sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 36 maça çıkan Mauro Icardi, 15 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.