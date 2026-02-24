Türkiye Karate Şampiyonası’nda İlknur Yalçın, altın madalyanın sahibi oldu!

Manisa'da düzenlenen Büyükler ve Veteranlar Türkiye Karate Şampiyonası'nda Alaşehir Belediye Spor'un başarılı sporcusu İlknur Yalçın, Veteranlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyaya uzandı.

12-15 Şubat 2026 tarihleri arasında Manisa'da gerçekleştirilen Büyükler ve Veteranlar Türkiye Karate Şampiyonası'nda Alaşehir Belediye Spor rüzgârı esti. Veteranlar kategorisinde mücadele eden İlknur Yalçın, sergilediği üstün performansla tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Altın madalyaya uzanan Yalçın'ın başarısı Alaşehir'de büyük sevinçle karşılandı. Spor camiası ve ilçe halkı, elde edilen derecenin gurur verici olduğunu ifade etti.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, şampiyon sporcuyu tebrik ederek, "Sporcumuzun elde ettiği bu önemli başarı, ilçemiz adına büyük bir gurur kaynağıdır. Bu derecede emeği geçen antrenörlerimize ve kulüp yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Biz her zaman sporun ve sporcunun yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Kulüp sporcuları da desteklerinden dolayı Başkan Öküzcüoğlu'na teşekkür ederek, belediyenin katkılarının başarıda önemli pay sahibi olduğunu vurguladı.

HEDEF: BALKAN ŞAMPİYONLUĞU

Başarılarıyla dikkat çeken milli sporcu İlknur Yalçın'ın hedef büyüttüğü öğrenildi. Yalçın, 27 Şubat - 1 Nisan 2026 tarihleri arasında Bosna Hersek'te düzenlenecek Balkan Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve kulübünü temsil edecek. Şampiyon sporcu, hedefinin Balkan şampiyonluğu olduğunu belirtti.