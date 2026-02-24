CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Türkiye Karate Şampiyonası’nda İlknur Yalçın, altın madalyanın sahibi oldu!

Türkiye Karate Şampiyonası’nda İlknur Yalçın, altın madalyanın sahibi oldu!

Türkiye Karate Şampiyonası’nda başarılı sporcu İlknur Yalçın, Veteranlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 13:25
Türkiye Karate Şampiyonası’nda İlknur Yalçın, altın madalyanın sahibi oldu!

Manisa'da düzenlenen Büyükler ve Veteranlar Türkiye Karate Şampiyonası'nda Alaşehir Belediye Spor'un başarılı sporcusu İlknur Yalçın, Veteranlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyaya uzandı.

12-15 Şubat 2026 tarihleri arasında Manisa'da gerçekleştirilen Büyükler ve Veteranlar Türkiye Karate Şampiyonası'nda Alaşehir Belediye Spor rüzgârı esti. Veteranlar kategorisinde mücadele eden İlknur Yalçın, sergilediği üstün performansla tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Altın madalyaya uzanan Yalçın'ın başarısı Alaşehir'de büyük sevinçle karşılandı. Spor camiası ve ilçe halkı, elde edilen derecenin gurur verici olduğunu ifade etti.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, şampiyon sporcuyu tebrik ederek, "Sporcumuzun elde ettiği bu önemli başarı, ilçemiz adına büyük bir gurur kaynağıdır. Bu derecede emeği geçen antrenörlerimize ve kulüp yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Biz her zaman sporun ve sporcunun yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Kulüp sporcuları da desteklerinden dolayı Başkan Öküzcüoğlu'na teşekkür ederek, belediyenin katkılarının başarıda önemli pay sahibi olduğunu vurguladı.

HEDEF: BALKAN ŞAMPİYONLUĞU

Başarılarıyla dikkat çeken milli sporcu İlknur Yalçın'ın hedef büyüttüğü öğrenildi. Yalçın, 27 Şubat - 1 Nisan 2026 tarihleri arasında Bosna Hersek'te düzenlenecek Balkan Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve kulübünü temsil edecek. Şampiyon sporcu, hedefinin Balkan şampiyonluğu olduğunu belirtti.

Montella'dan Juventus maçı öncesi Osimhen sözleri!
Stoper sıkıntısı! Tedesco o isimlere görev verecek
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
MHP lideri Devlet Bahçeli'den MEB'e tebrik 168 kafaya tepki: Ramazan genelgesinin neresi yanlış!
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çağrı Balta imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları
G.Saray'dan rekor prim! Böyle rakam görülmedi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Basketbol milli takımlarına yeni sponsor! Basketbol milli takımlarına yeni sponsor! 13:02
Altekma'nın konuğu Gebze! Altekma'nın konuğu Gebze! 12:54
Stoper sıkıntısı! Tedesco o isimlere görev verecek Stoper sıkıntısı! Tedesco o isimlere görev verecek 12:46
Trabzonspor'un golcüleri! Trabzonspor'un golcüleri! 12:43
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray! 12:34
N. Forest-F.Bahçe maçına İtalyan hakem! N. Forest-F.Bahçe maçına İtalyan hakem! 12:24
Daha Eski
Özbelsan Sivasspor'da galibiyet hasreti bitti! Özbelsan Sivasspor'da galibiyet hasreti bitti! 10:06
G.Saray'a 23'lük orta saha! Bonservisi dudak uçuklattı G.Saray'a 23'lük orta saha! Bonservisi dudak uçuklattı 10:16
Fenerbahçe Beko'nun rakibi Partizan! Fenerbahçe Beko'nun rakibi Partizan! 10:28
Galatasaray Çağdaş Faktoring'in rakibi Basket Landes! Galatasaray Çağdaş Faktoring'in rakibi Basket Landes! 10:35
Inter-Bodo Glimt maçı hangi kanalda? Inter-Bodo Glimt maçı hangi kanalda? 10:37
G.Saray Juventus'un yıldızını istiyor! G.Saray Juventus'un yıldızını istiyor! 10:42