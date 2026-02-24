CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un golcüleri durdurulamıyor!

Trabzonspor'un golcüleri durdurulamıyor!

Trendyol Süper Lig'in 23 haftalık periyodunda 45 kez fileleri havalandıran bordo-mavili takımda Onuachu 17, Muçi ve Augusto da 10'ar olmak üzere toplam 37 gol kaydetti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 12:43
Trabzonspor'un golcüleri durdurulamıyor!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasını 48 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor'un golcü futbolcuları Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Ernest Muçi durdurulamıyor.

Süper Lig'de en son Gaziantep FK'yi deplasmanda Paul Onuachu ve Felipe Augusto'nun golleriyle 2-1 yenen bordo-mavili takımda bu sezon gollere 3 oyuncu damga vurdu.

Ligde 23 maçta rakip fileleri 45 kez havalandıran bordo-mavililerde Paul Onuachu, forma giydiği 20 karşılaşmada 17 golle takımının en skorer oyuncusu olurken, gol krallığı yarışında da zirvede yer aldı.

Onuachu'yu Brezilyalı futbolcu Felipe Augusto ve Arnavut oyuncu Ernest Muçi takip etti. Augusto 22 maçta 10, Ernest Muçi de 19 karşılaşmada 10 kez fileleri havalandırdı.

GOLLERİN YÜZDE 82'SİNİ ATTILAR

Onuachu, Augusto ve Muçi, takımlarının ligde attığı 45 golün 37'sini kaydederek bordo-mavili takımı üst sıralarda tuttu.

Trabzonspor'un gollerinin yüzde 82,2'sine imza atan Onuachu, Augusto ve Muçi, ligde 13 takımdan fazla gol attı.

ONUACHU, AFRİKA ULUSLAR KUPASI DÖNÜŞÜNDE GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Trabzonspor'da cezası ve Afrika Uluslar Kupası'na katılması nedeniyle 3 lig maçında takımdan uzak kalan Paul Onuachu, dönüşünün ardından kaldığı yerden gollerine devam etti.

Bordo-mavili futbolcu, 2-1 galip gelinen 19. haftadaki Kasımpaşa maçı ile 1-1 beraberlikle tamamlanan 20. haftadaki Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasında birer, 21. haftada 3-0 kazanılan Samsunspor müsabakasında da iki gol kaydetti.

Trabzonspor'un 22. haftada Fenerbahçe'ye 3-2 yenildiği karşılaşma ile 2-1 kazanılan Gaziantep FK maçlarında 1'er kez rakip fileleri havalandıran Nijeryalı oyuncu, son 5 maçta 6 gole imza attı.

MUÇİ, SON 11 HAFTADA 10 GOL ATTI

Trabzonspor'da Ernest Muçi, özellikle son haftalarda takımına önemli skor katkısı yaptı.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin ilk günlerde eleştirilmesine karşın ısrarla forma şansı verdiği Arnavut oyuncu, son 11 haftada 10 gol kaydetmeyi başardı.

AUGUSTO'DAN İLK SEZONUNDA İYİ PERFORMANS

Trabzonspor'un sezon başında Belçika temsilcisi Cercle Brugge'den kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Felipe Augusto, ilk sezonunda takımına önemli skor desteği verdi.

Brezilyalı futbolcu, 22 lig maçında 1517 dakika görev alırken 10 gol atmayı başardı.

TOPLAM 8 FUTBOLCU GOL ATTI

Trabzonspor'da 23 haftalık periyotta 8 oyuncu gol sevinci yaşadı.

Karadeniz ekibinde Onuachu, Augusto ve Muçi'nin yanı sıra Oleksandr Zubkov 3, Christ Inao Oulai 2 gol kaydetti.

Stefan Savic, Okay Yokuşlu ve takımdan ayrılan Danylo Sikan da birer kez rakip fileleri havalandırdı.

Çağrı Balta imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları
F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası...
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
MHP lideri Devlet Bahçeli'den MEB'e tebrik 168 kafaya tepki: Ramazan genelgesinin neresi yanlış!
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan rekor prim! Böyle rakam görülmedi
Ezeli rakiplerden El Karouani kapışması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montella'dan Juventus maçı öncesi Osimhen sözleri! Montella'dan Juventus maçı öncesi Osimhen sözleri! 12:19
G.Saray'dan rekor prim! Böyle rakam görülmedi G.Saray'dan rekor prim! Böyle rakam görülmedi 11:41
Fenerbahçe Opet'in rakibi Spar Girona! Fenerbahçe Opet'in rakibi Spar Girona! 11:19
Göztepe'nin sıkıntısı! Göztepe'nin sıkıntısı! 11:12
Çağrı Balta imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları Çağrı Balta imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları 11:10
Ezeli rakiplerden El Karouani kapışması! Ezeli rakiplerden El Karouani kapışması! 10:46
Daha Eski
Trio son noktayı koydu! F.Bahçe'nin penaltı beklediği pozisyon... Trio son noktayı koydu! F.Bahçe'nin penaltı beklediği pozisyon... 09:33
Sara için flaş transfer iddiası! G.Saray'ın istediği rakam... Sara için flaş transfer iddiası! G.Saray'ın istediği rakam... 09:43
Efeler Ligi'nde 21. hafta! Efeler Ligi'nde 21. hafta! 09:43
Alperen triple-double’ı kaçırdı! Houston evinde kazandı Alperen triple-double’ı kaçırdı! Houston evinde kazandı 09:54
G.Saray'dan açıklama geldi! Osimhen'in maaşı... G.Saray'dan açıklama geldi! Osimhen'in maaşı... 10:01
Newcastle United-Karabağ maçı detayları! Newcastle United-Karabağ maçı detayları! 10:04