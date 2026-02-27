CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Esenler Erokspor Süper Lig aşkına! Boluspor'u yendiler

Esenler Erokspor Süper Lig aşkına! Boluspor'u yendiler

Trendyol 1. Lig'in 28. haftası oldukça kritik bir maça sahne oldu. Esenler Erokspor sahasında Boluspor'u konuk etti. Esenler bu mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı ve 1. Lig'de maç fazlasıyla lider oldu. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 18:43
Esenler Erokspor Süper Lig aşkına! Boluspor'u yendiler

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Esenler Erokspor sahasında Boluspor'u konuk etti. Bu mücadeleden Esenler Erokspor 2-0'lık skorla galip ayrıldı. İstanbul ekibi, ligdeki 17. galibiyetini elde ederek 59 puanla maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Boluspor ise 12. kez mağlup oldu.

İŞTE KARŞILAŞMADAN DETAYLAR:

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Sezgin Çınar, Emrah Türkyılmaz

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Nzaba, Onur Ulaş, Enes Alıç, Jack (Dk. 70 Alper Karaman), Mikail Okyar, Amilton (Dk. 85 Berat Luş), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 90+3 Cavare), Faye (Dk. 90+2 Yunus Emre Gedik), Catakovic (Dk. 70 Kayode)

Boluspor: Bartu Kulbilge, Ömürcan Artan (Dk. 40 Onur Öztonga), Kouagba, Kaan Arslan, Lima, Erdem Dikbasan, Devran Şenyurt, Baluta (Dk. 54 Aganspahic-Dk. 68 Harun Alpsoy), Balbudia (Dk. 69 Alptekin Çaylı), Akanbi, Arda Usluoğlu

Goller: Dk. 46 Amilton, Dk. 90+5 Yunus Emre Gedik (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Jack, Dk. 50 Enes Alıç (Esenler Erokspor), Dk. 90 Onur Öztonga (Boluspor)

Icardi'den geleceğiyle ilgili flaş karar!
G.Saray'ın rakibi belli oldu!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Futbolda bahis soruşturması: Metehan Baltacı hakkında 13 yıla kadar hapis istemi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın yıldızına dev kulüplerden kanca!
Ada basını F.Bahçe'yi konuşuyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen'nin mutsuzluğunun sebepleri ortaya çıktı! Osimhen'nin mutsuzluğunun sebepleri ortaya çıktı! 18:20
Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı öncesi notlar Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı öncesi notlar 17:36
Sırbistan-Türkiye basketbol maçı bilgileri! Sırbistan-Türkiye basketbol maçı bilgileri! 17:05
Augsburg-Köln maçı canlı izle Augsburg-Köln maçı canlı izle 16:42
Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı bilgileri! Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı bilgileri! 15:51
Anadolu Efes Maccabi Tel Aviv maçını Belgrad'da oynayacak Anadolu Efes Maccabi Tel Aviv maçını Belgrad'da oynayacak 15:46
Daha Eski
Icardi'den geleceğiyle ilgili flaş karar! Icardi'den geleceğiyle ilgili flaş karar! 15:33
İşte Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri! İşte Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri! 15:24
RC Starsbourg-Lens maçı detayları! RC Starsbourg-Lens maçı detayları! 14:47
Galatasaray-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Galatasaray-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? 14:32
G.Saray'ın rakibi Corendon Alanyaspor G.Saray'ın rakibi Corendon Alanyaspor 09:22
G.Saray'ın yıldızına dev kulüplerden kanca! G.Saray'ın yıldızına dev kulüplerden kanca! 09:31