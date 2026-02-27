12 Dev Adam Sırbistan deplasmanında! Sırbistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, yani 12 Dev Adam, kritik deplasmanda Sırbistan Millî Basketbol Takımı ile karşı karşıya geliyor. Türkiye Millî Basketbol Takımı, güçlü rakibi önünde galibiyet arayacak.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 17:05 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 17:07
Sırbistan - Türkiye basketbol maçı canlı izle

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, yani 12 Dev Adam, kritik bir deplasman maçına çıkıyor. Türkiye Millî Basketbol Takımı, C Grubu'nda zorlu bir sınav için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gidiyor. Bu mücadele, A Erkek Milli Takımımızın C Grubu'ndaki ikinci maç dönemi için oldukça kritik. Belgrad'daki karşılaşma, rövanş öncesi hem moral hem de puan durumu açısından belirleyici olacak. Belgrad'daki ilk karşılaşmanın sonucu, İstanbul'daki rövanş öncesinde büyük önem taşıyor. İlk maçtan alınacak avantaj veya dezavantaj, ikinci maçta Türkiye'nin oyun planını ve stratejisini belirleyecek. Bu nedenle 12 Dev Adam, Belgrad'daki mücadelede hem disiplinli hem de agresif bir performans sergilemeyi hedefliyor. Peki, Sırbistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

SIRBİSTAN-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Sırbistan Türkiye basketbol karşılaşması 27 Şubat 2026 Cuma günü oynanacak.

SIRBİSTAN - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele, Belgrad'daki ünlü Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda TSİ 21.00'de başlayacak.

SIRBİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Türkiye'den TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca dijital platformlar üzerinden de canlı yayın seçeneği sunuluyor. Futbolseverler kadar basketbol tutkunları da, 12 Dev Adam'ın mücadele ettiği bu kritik sınavı canlı takip edebilecek.

A MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU

12 Dev Adam'ın C Grubu maçları için açıklanan aday kadrosunda hem deneyimli oyuncular hem de genç yetenekler yer alıyor. Takım şu isimlerden oluşuyor:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer (Anadolu Efes)

Furkan Haltalı, Malachi Flynn (Bahçeşehir Koleji)

Yiğit Arslan, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı (Beşiktaş GAİN)

Onuralp Bitim, Metecan Birsen, Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko)

Can Korkmaz (Galatasaray MCT Technic), Yiğit Onan (Glint Manisa Basket)

Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir (TOFAŞ)

İsmail Cem Ulusoy (Trabzonspor)

Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos AKTOR)

Bu kadro, hem ulusal lig deneyimi hem de uluslararası sahada başarılarıyla dikkat çekiyor. Özellikle NBA ve Avrupa kulüplerinde forma giyen oyuncular, Türkiye'nin hücum ve savunma organizasyonunda kritik rol oynayacak.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
