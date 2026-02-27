CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Augsburg-Köln maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Bundesliga

Augsburg-Köln maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Bundesliga

Bundesliga’da haftanın açılış maçında FC Augsburg ile 1. FC Köln karşı karşıya geliyor. Son haftalarda çıkış yakalayan iki ekip, Cuma akşamı kritik bir mücadelede kozlarını paylaşacak.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 16:42
Augsburg-Köln maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Bundesliga

Augsburg-Köln maçı canlı izle

Almanya Bundesliga'da Cuma akşamı futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmasında FC Augsburg ile 1. FC Köln, Augsburg şehrindeki WWK Arena'da karşı karşıya gelecek. Sezonun kritik haftalarına girilirken iki takım da sahaya mutlak puan hedefiyle çıkacak. Augsburg, özellikle iç saha performansıyla son dönemde dikkat çekiyor. Taraftarı önünde oynadığı maçlarda daha agresif ve tempolu bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, bu karşılaşmada da serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Orta saha presi ve hızlı kanat organizasyonlarıyla rakip savunmayı zorlamayı planlayan Augsburg, üç puanla üst sıralara bir adım daha yaklaşmak istiyor. Peki, Augsburg - Köln maçı ne zaman, saat kaçta?

AUGSBURG-KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Augsburg-Köln maçı, 27 Şubat Cuma günü oynanacak. Karşılaşma, saat 22:30'da başlayacak.

AUGSBURG-KÖLN MAÇI HANGİ KANALDA?

Augsburg ile Köln arasındaki Almanya Bundesliga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

AUGSBURG'DA EKSİKLER SINIRLI, KADRO İSTİKRARI DİKKAT ÇEKİYOR

FC Augsburg'da teknik direktör Jess Thorup'un (Baum ifadesi yerine güncel teknik heyet kurgusu kullanılabilir) takıma yaptığı dokunuşlar olumlu sonuç verirken, son haftalardaki çıkışta kadro istikrarının da büyük payı bulunuyor. Sezonun kritik bölümüne girilirken Augsburg cephesinde sakat oyuncu sayısının az olması önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

ALEXIS CLAUDE-MAURICE FORMUNUN ZİRVESİNDE

Ev sahibi ekipte son haftaların en dikkat çeken ismi ise Fransız forvet Alexis Claude-Maurice. Yedi maçta yedi gole doğrudan katkı sağlayan yıldız oyuncu, hücum hattının en önemli silahı konumunda. Geçtiğimiz hafta sonu Wolfsburg karşısında alınan 3-2'lik galibiyette yaptığı iki asistle galibiyetin mimarlarından biri olan Claude-Maurice'in, Köln karşısında da kilit rol üstlenmesi bekleniyor.

AUGSBURG-KÖLN MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Icardi'den geleceğiyle ilgili flaş karar!
G.Saray'ın rakibi belli oldu!
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
İnek sağsın demişti: Zeynep Güneş’i hedef alan Mehmet Emin Korkmaz için hapis istemi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın yıldızına dev kulüplerden kanca!
Trendyol Süper Lig'de o maçlar ertelendi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı bilgileri! Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı bilgileri! 15:51
Anadolu Efes Maccabi Tel Aviv maçını Belgrad'da oynayacak Anadolu Efes Maccabi Tel Aviv maçını Belgrad'da oynayacak 15:46
Icardi'den geleceğiyle ilgili flaş karar! Icardi'den geleceğiyle ilgili flaş karar! 15:33
İşte Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri! İşte Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri! 15:24
RC Starsbourg-Lens maçı detayları! RC Starsbourg-Lens maçı detayları! 14:47
Galatasaray-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Galatasaray-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? 14:32
Daha Eski
G.Saray'ın rakibi Liverpool nasıl bir takım? G.Saray'ın rakibi Liverpool nasıl bir takım? 14:26
Parma-Cagliari maç bilgileri! Parma-Cagliari maç bilgileri! 14:06
Levante-Deportivo Alaves maçı hangi kanalda? Levante-Deportivo Alaves maçı hangi kanalda? 13:50
G.Saray'ın rakibi belli oldu! G.Saray'ın rakibi belli oldu! 13:23
Tedesco: Takımımla gurur duyuyorum! Tedesco: Takımımla gurur duyuyorum! 02:04
F.Bahçe Avrupa'ya veda etti! F.Bahçe Avrupa'ya veda etti! 02:04