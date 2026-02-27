RC Starsbourg-Lens maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RC Starsbourg-Lens maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stade de la Meinau'daki kritik RC Starsbourg-Lens mücadelesi için nefesler tutuldu. Ev sahibi Strasbourg'da teknik direktör Gary O'Neil, Lyon karşısındaki başarılı kadrosunu büyük ölçüde korumayı planlıyor. Takım kaptanının ve hücum hattındaki önemli bir ismin sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacağı ev sahibi, genç ve dinamik kadrosuyla Lens savunmasını aşmaya çalışacak. Konuk ekip Lens cephesinde ise sakatlık listesi bir hayli uzun; as kalecinin yanı sıra savunma hattındaki üç önemli ismin yokluğu teknik direktör Pierre Sage'yi rotasyona zorluyor. Deplasmanda ligin en az gol yiyen ekiplerinden biri olan Lens, bu eksiklere rağmen savunma disiplinini koruyarak zirve takibini sürdürmek niyetinde. İşte Fransa'daki bu dev randevuya dair tüm detaylar...

RC Starsbourg-Lens MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

RC Starsbourg-Lens maçı, 27 Şubat Cuma günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

RC Starsbourg-Lens MAÇI HANGİ KANALDA?

Ligue 1'in 24. haftasında, Stade de la Meinau'da oynanacak RC Starsbourg-Lens maçı, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

RC Starsbourg-Lens MUHTEMEL 11'LER

RC Starsbourg: Penders; Doue, Doukoure, Omobamidele, Chilwell; El Mourabet, Barco; Moreira, Enciso, Godo; Panichelli

Lens: Risser; Celik, Ganiou, Sarr; Abdulhamid, Bulatovic, Thomasson, Udol; Thauvin, Fofana; Edouard