Levante-Deportivo Alaves CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Levante-Deportivo Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Estadio Ciudad de Valencia'daki zorlu karşılaşma için nefesler tutuldu. Ev sahibi Levante, son dönemdeki formsuz grafiğine rağmen iç sahada daha dirençli bir görüntü sergilemeyi amaçlıyor. Teknik heyet, rakibin fiziksel oyununa karşı orta sahada hakimiyet kurarak hızlı hücumlarla sonuca gitmeyi planlarken, savunmadaki basit hataların minimize edilmesi turun anahtarı olacak. Konuk ekip Deportivo Alaves cephesinde ise teknik direktör, deplasman karnesini düzeltmek ve kontrollü bir oyunla rakibini hata yapmaya zorlamak niyetinde. Özellikle duran toplar ve kanat organizasyonlarıyla etkili olmaya çalışacak olan konuk ekipte, bazı as oyuncuların hafif sakatlıkları maç saati netleşecek. İşte İspanya'daki bu önemli randevuya dair tüm detaylar...

Levante-Deportivo Alaves MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 26. haftasındaki Levante-Deportivo Alaves karşılaşması, 27 Şubat 2026 Cuma günü oynanacak. Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 23.00'te start alacak.

Levante-Deportivo Alaves MAÇI HANGİ KANALDA?

Levante-Deportivo Alaves mücadelesi, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Levante-Deportivo Alaves MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Levante: Ryan; Toljan, Dela, Matturro, Sanchez; Rey, Olasagasti; Tunde, Alvarez, V Garcia; Romero

Deportivo Alaves: Sivera; Otto, Tenaglia, Parada, Yusi; Perez, Ibanez, Blanco, Alena; Martinez, Boye