CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Levante-Deportivo Alaves CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Levante-Deportivo Alaves CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya’da futbol heyecanı, ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren kritik bir mücadeleyle devam ediyor. 18 puanla 19. sırada yer alan ve lige tutunma mücadelesinde kritik puan kayıpları yaşayan Levante, sahasında 27 puanla 14. sırada bulunan Deportivo Alaves’i ağırlıyor. Son haftalarda kalesini gole kapatmakta zorlanan ev sahibi ekip, taraftarı önünde mutlak üç puan hedefleyerek nefes almak isterken; konuk ekip Alaves, deplasmanda alacağı bir galibiyetle düşme potasıyla arasındaki puan farkını çift hanelere çıkarmayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında oynanan ve 2-1 Alaves üstünlüğüyle biten maçın rövanşında, taktiksel disiplin ve savunma güvenliği ön planda olacak. Peki Levante-Deportivo Alaves maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 13:50
Levante-Deportivo Alaves CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Levante-Deportivo Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Estadio Ciudad de Valencia'daki zorlu karşılaşma için nefesler tutuldu. Ev sahibi Levante, son dönemdeki formsuz grafiğine rağmen iç sahada daha dirençli bir görüntü sergilemeyi amaçlıyor. Teknik heyet, rakibin fiziksel oyununa karşı orta sahada hakimiyet kurarak hızlı hücumlarla sonuca gitmeyi planlarken, savunmadaki basit hataların minimize edilmesi turun anahtarı olacak. Konuk ekip Deportivo Alaves cephesinde ise teknik direktör, deplasman karnesini düzeltmek ve kontrollü bir oyunla rakibini hata yapmaya zorlamak niyetinde. Özellikle duran toplar ve kanat organizasyonlarıyla etkili olmaya çalışacak olan konuk ekipte, bazı as oyuncuların hafif sakatlıkları maç saati netleşecek. İşte İspanya'daki bu önemli randevuya dair tüm detaylar...

Levante-Deportivo Alaves MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 26. haftasındaki Levante-Deportivo Alaves karşılaşması, 27 Şubat 2026 Cuma günü oynanacak. Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 23.00'te start alacak.

Levante-Deportivo Alaves MAÇI HANGİ KANALDA?

Levante-Deportivo Alaves mücadelesi, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Levante-Deportivo Alaves MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Levante: Ryan; Toljan, Dela, Matturro, Sanchez; Rey, Olasagasti; Tunde, Alvarez, V Garcia; Romero

Deportivo Alaves: Sivera; Otto, Tenaglia, Parada, Yusi; Perez, Ibanez, Blanco, Alena; Martinez, Boye

ASpor CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'de o maçlar ertelendi!
Nijeryalı eski futbolcudan Osimhen'e uyarı!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
PKK'nın fesih çağrısının yıl dönümünde Abdullah Öcalan'dan yeni mesaj: Şimdi negatif aşamadan pozitif inşa aşamasına geçmeliyiz
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ada basını F.Bahçe'yi konuşuyor!
Usta yazardan flaş yorum: Ah o ilk maç ah!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko'da o maçlar için tarafsız saha kararı F.Bahçe Beko'da o maçlar için tarafsız saha kararı 13:18
İşte 12 Dev Adam'ın Sırbistan maçı kadrosu! İşte 12 Dev Adam'ın Sırbistan maçı kadrosu! 13:13
Nijeryalı eski futbolcudan Osimhen'e uyarı! Nijeryalı eski futbolcudan Osimhen'e uyarı! 13:04
Trendyol Süper Lig'de o maçlar ertelendi! Trendyol Süper Lig'de o maçlar ertelendi! 12:32
Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı! Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı! 12:07
Wolverhampton-Aston Villa maçı detayları! Wolverhampton-Aston Villa maçı detayları! 11:55
Daha Eski
PFDK'dan Dursun Özbek ve G.Saray'a ceza! PFDK'dan Dursun Özbek ve G.Saray'a ceza! 11:38
İstanbulspor-Alagöz Holding FK maçı ne zaman? İstanbulspor-Alagöz Holding FK maçı ne zaman? 11:15
Esenler Erokspor-Boluspor maçı ayrıntıları! Esenler Erokspor-Boluspor maçı ayrıntıları! 11:07
Alperen 16 sayı attı Rockets, Magic'i yendi Alperen 16 sayı attı Rockets, Magic'i yendi 11:00
Osimhen'den flaş sözler: Takımım hayal kırıklığına uğrattı! Osimhen'den flaş sözler: Takımım hayal kırıklığına uğrattı! 02:04
G.Saray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi G.Saray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi 02:04