CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi gerçekleşti. İşte o eşleşmeler... | Son dakika spor haberleri

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 15:24 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 15:31
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleşmeler belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

Turnuvada son 16 turu maçları 12 ve 19 Mart'ta oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Ferencvaros (Macaristan) - Braga (Portekiz)

Panathinaikos (Yunanistan) - Real Betis (İspanya)

Genk (Belçika) - Freiburg (Almanya)

Celta Vigo (İspanya) - Olimpik Lyon (Fransa)

Stuttgart (Almanya) - Porto (Portekiz)

Nottingham Forest (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka)

Bologna (İtalya) - Roma (İtalya)

Lille (Fransa) - Aston Villa (İngiltere)

G.Saray'ın rakibi belli oldu!
Nijeryalı eski futbolcudan Osimhen'e uyarı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
PKK'nın fesih çağrısının yıl dönümünde Abdullah Öcalan'dan yeni mesaj: Şimdi negatif aşamadan pozitif inşa aşamasına geçmeliyiz
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın yıldızına dev kulüplerden kanca!
Ada basını F.Bahçe'yi konuşuyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
RC Starsbourg-Lens maçı detayları! RC Starsbourg-Lens maçı detayları! 14:47
Galatasaray-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Galatasaray-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? 14:32
G.Saray'ın rakibi Liverpool nasıl bir takım? G.Saray'ın rakibi Liverpool nasıl bir takım? 14:26
Parma-Cagliari maç bilgileri! Parma-Cagliari maç bilgileri! 14:06
Levante-Deportivo Alaves maçı hangi kanalda? Levante-Deportivo Alaves maçı hangi kanalda? 13:50
G.Saray'ın rakibi belli oldu! G.Saray'ın rakibi belli oldu! 13:23
Daha Eski
F.Bahçe Beko'da o maçlar için tarafsız saha kararı F.Bahçe Beko'da o maçlar için tarafsız saha kararı 13:18
İşte 12 Dev Adam'ın Sırbistan maçı kadrosu! İşte 12 Dev Adam'ın Sırbistan maçı kadrosu! 13:13
Nijeryalı eski futbolcudan Osimhen'e uyarı! Nijeryalı eski futbolcudan Osimhen'e uyarı! 13:04
Trendyol Süper Lig'de o maçlar ertelendi! Trendyol Süper Lig'de o maçlar ertelendi! 12:32
Szymanski'den F.Bahçe ve Mourinho itirafı! Szymanski'den F.Bahçe ve Mourinho itirafı! 02:04
İşte N. Forest-F.Bahçe maçının golleri! İşte N. Forest-F.Bahçe maçının golleri! 02:04