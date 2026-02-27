CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Parma-Cagliari CANLI YAYIN İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Parma-Cagliari CANLI YAYIN İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Serie A’da 27. hafta perdelerini açıyor. 32 puanla 12. sırada yer alan ve geçtiğimiz hafta deplasmanda aldığı galibiyetle moral depolayan Parma, sahasında 29 puanla hemen ardında, 13. sırada bulunan Cagliari’yi ağırlıyor. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde kazanarak üst sıralara tırmanışını sürdürmeyi hedeflerken; Cagliari, zorlu deplasmandan puan çıkararak rakibiyle arasındaki farkı kapatmak ve düşme hattıyla bağını tamamen koparmak niyetinde. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Cagliari kazanmıştı; Parma şimdi bu yenilginin rövanşını alarak taraftarına bir galibiyet hediye etmek istiyor. Peki Parma-Cagliari maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 14:06
Parma-Cagliari CANLI YAYIN İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Parma-Cagliari maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stadio Ennio Tardini'deki kritik mücadele için geri sayım başladı. Parma'da teknik direktör Carlos Cuesta, son haftalarda yakalanan taktiksel disiplini bu maça da yansıtarak oyunun kontrolünü elinde tutmayı planlıyor. Ev sahibinde sakatlıktan dönen oyuncuların takıma katılmasıyla kadro derinliği artarken, taraftar desteğinin galibiyet yolunda itici güç olması bekleniyor. Konuk ekip Cagliari cephesinde ise tecrübeli teknik direktör Fabio Pisacane, deplasmanda daha dirençli ve kontra atağa dayalı bir kurguyla sahada olacak. İki takımın birbirine yakın form grafiği ve puan tablosundaki konumları, bu 90 dakikayı Serie A'da haftanın en çekişmeli maçlarından biri haline getiriyor. İşte İtalya'daki bu önemli randevuya dair tüm detaylar...

Parma-Cagliari MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A'nın 27. haftasındaki Parma-Cagliari karşılaşması, 27 Şubat 2026 Cuma günü oynanacak. Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 22.45'te start alacak.

Parma-Cagliari MAÇI HANGİ KANALDA?

Parma-Cagliari mücadelesi, S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Parma-Cagliari MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Parma: Corvi; Circati, Troilo, Valenti; Del Prato, Bernabe, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza; Pellegrino

Cagliari: Caprile; Ze Pedro, Rodriguez, Dossena, Obert; Palestra, Adopo, Sulemana, Idrissi; Esposito, Kilicsoy

