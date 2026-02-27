Galatasaray'ın rakibi Liverpool nasıl bir takım? Rakibimizi tanıyalım...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabını 18 puanla 3. sırada tamamlayan Liverpool, doğrudan son 16 turu biletini elde etti.İngiliz ekibi, Lig etabında çıktığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etti. İngiliz ekibi bu 2 mağlubiyetten birini ise Galatasaray'a karşı aldı. Liverpool'un son 16 turundaki rakibi ise temsilcimiz Galatasaray oldu. Son 16 turundaki ilk maçlar 10-11 Mart, rövanş maçları ise 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak.

Liverpool'un bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlar:

Liverpool 3-2 Atletico Madrid

Galatasaray 1-0 Liverpool

Eintracht Frankfurt 1-5 Liverpool

Liverpool 1-0 Real Madrid

Liverpool 1-4 PSV

Inter 0-1 Liverpool

Marsilya 0-3 Liverpool

Liverpool 6-0 Karabağ

LIVERPOOL'U TANIYALIM

Liverpool Merseyside, Liverpool'da kurulmuş İngiltere'nin en köklü futbol kulüplerinden birisidir. Kurulduğu yıl olan 1892'den beri, 6 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 3 kez UEFA kupası şampiyonluğu, 20 kez İngiltere şampiyonluğu ve 8 kez FA Kupası şampiyonluğu elde etmiştir. İngiliz kulüpleri arasında Manchester United ile beraber en fazla lig şampiyonu olan takımdır. Ayrıca toplamda en fazla sayıda kupası bulunan kulüptür. Kulübün stadyumu 53.394 kapasiteli Anfield stadyumudur. Lakabı ambleminde de olduğu gibi Kırmızı Anka Kuşları'dır ancak Kırmızılar olarak bilinir. Kulübün sloganı "You'll Never Walk Alone" (asla yalnız yürümeyeceksin), en ateşli olarak bilinen taraftar grubu ise The Kop'tur.

Liverpool'un mevcut kadro değeri Transfermarkt verilerine göre 1.04 milyar Euro değerindedir. Manchester City, Arsenal ve Chelsea'nin ardından Premier Lig'in en değerli 4. kadrosu olarak ön plana çıkmaktadır. Kadrolarındaki en değeri oyuncu olarak ise 120 milyon Euro değerindeki 26 yaşındaki İsveçli santrfor Alexander Isak ön plana çıkmaktadır.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, bu sezon beklentileri karşılasa da Premier Lig'de zirve yarışında rakiplerine nazaran geride kaldılar. Ligde an itibarıyla 45 puanla 6. sırada bulunan Liverpool'un lider Arsenal ile arasında 16 puan fark bulunuyor.

LİG AŞAMASINDA GALATASARAY KAZANMIŞTI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon lig aşamasında Galatasaray, Liverpool'u sahasında ağırladı. 30 Eylül 2025 tarihinde oynanan mücadeleyi Osimhen'in penaltıdan attığı golle 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, Liverpool'a bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 mağlubiyetinden birini yaşattı.