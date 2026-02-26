CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Ülke puanımız güncellendi! İşte temsilcilerimizin maçlarının ardından güncel durum

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off eşleşmesinde Juventus'u toplamda 7-5'lik skorla eleyen temsilcimiz Galatasaray, dev turnuvada son 16 turuna yükseldi. Samsunspor ise sahasında UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Shkendija'yı 4-0 yenerek son 16'ya yükseldi. Gecenin son maçında ise bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi. Kanarya ilk maçtan aldığı 3-0'lık mağlubiyetin ardından deplasmanda rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu skora rağmen sarı-lacivertliler Avrupa'ya veda etti. İşte bu karşılaşmaların ardından güncel ülke puanımız...

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 01:16 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 01:25
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Nottingham Forest'ı 2-1 yense de turnuvaya son 16 turu play-off'larında veda etti.

UEFA Konferans Ligi'nde Shkendija'ya karşısında 1-0 kazandığı maçın rövanşını 4-0'lık zaferle kapatan Samsunspor ise son 16 turuna yükseldi. Bu mücadelelerin ardından UEFA ülke puanımız güncellendi. İşte sıralamadaki son durum...

1- İNGİLTERE: 113.130

2- İTALYA: 98.303

3- İSPANYA: 92.359

4- ALMANYA: 88.688

5- FRANSA: 80.141

6- PORTEKİZ: 69.266

7- HOLLANDA: 67.012

8- BELÇİKA: 61.450

9- TÜRKİYE: 51.075

10- ÇEKYA: 48.325

