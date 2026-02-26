Ülke puanımız güncellendi! İşte temsilcilerimizin maçlarının ardından güncel durum
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off eşleşmesinde Juventus'u toplamda 7-5'lik skorla eleyen temsilcimiz Galatasaray, dev turnuvada son 16 turuna yükseldi. Samsunspor ise sahasında UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Shkendija'yı 4-0 yenerek son 16'ya yükseldi. Gecenin son maçında ise bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi. Kanarya ilk maçtan aldığı 3-0'lık mağlubiyetin ardından deplasmanda rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu skora rağmen sarı-lacivertliler Avrupa'ya veda etti. İşte bu karşılaşmaların ardından güncel ülke puanımız...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 01:16 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 01:25
2- İTALYA: 98.303
3- İSPANYA: 92.359
4- ALMANYA: 88.688
5- FRANSA: 80.141
6- PORTEKİZ: 69.266
7- HOLLANDA: 67.012
8- BELÇİKA: 61.450
9- TÜRKİYE: 51.075
10- ÇEKYA: 48.325
