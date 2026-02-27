CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Anadolu Efes Maccabi Tel Aviv maçını Belgrad'da oynayacak

Anadolu Efes Spor Kulübü, EuroLeague’in 35'inci haftasında 1 Nisan 2026 Çarşamba günü deplasmanda Maccabi Rapyd Tel Aviv ile oynanacak karşılaşmanın statüsünde değişiklik yapıldığını açıkladı.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 15:47
Kulüpten yapılan açıklamada, "EuroLeague'in 35'inci haftasında, 1 Nisan 2026 Çarşamba günü Maccabi Rapyd Tel Aviv ile deplasmanda oynayacağımız karşılaşma; 2 Nisan 2026 Perşembe günü, tarafsız saha statüsünde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak ve takımımız İsrail'e gitmeyecektir. Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın başlangıç saati ise yerel saat ile 21.00, Türkiye saatiyle de 22.00 olacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadelerine yer verildi.

DİĞER
SON DAKİKA
