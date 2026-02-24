CANLI SKOR ANA SAYFA
Basketbol Avrupa Ligi'nde 29. hafta başlıyor!

Basketbol Avrupa Ligi'nde 29. hafta başlıyor!

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 29. hafta heyecanı 25 Şubat'ta oynanacak maçlarla başlayacak. İşte detaylar...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 15:45
Basketbol Avrupa Ligi'nde 29. hafta başlıyor!

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 29. hafta 25 Şubat'ta ve 26 Şubat Perşembe günü oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.

Avrupa Ligi'nin 29'uncu haftası aynı zamanda Türk takımlarıyla Sırp ekiplerini karşı karşıya getirecek. Avrupa Ligi'nin lideri Fenerbahçe Beko, haftanın açılış maçında 25 Şubat'ta Sırbistan temsilcisi Partizan'ı İstanbul'da ağırlayacak. Anadolu Efes ise bir başka Sırbistan takımı Kızılyıldız'a Belgrad'da konuk olacak.

Fenerbahçe Beko geride kalan 27 haftada 20 galibiyet, 7 mağlubiyet alarak ligin lideri konumunda bulunurken, 9 galibiyet, 19 yenilgi yaşayan Anadolu Efes ise 17. basamakta yer alıyor.

AVRUPA LİGİ'NDE 29. HAFTANIN PROGRAMI (TSİ) ŞÖYLE:

25 Şubat'ta:

20.45 Fenerbahçe Beko-Partizan (Sırbistan)

21.00 Zalgiris Kaunas (Litvanya)-Olympiacos (Yunanistan)

22.30 Kızılyıldız (Sırbistan)-Anadolu Efes

22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Barcelona (İspanya)

26 Şubat Perşembe:

20.00 Dubai Basket (Birleşik Arap Emirlikleri)-LDLC ASVEL (Fransa)

21.30 Monaco (Fransa)-Maccabi Rapid (İsrail)

22.05 Hapoel IBI (İsrail)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Paris Basketball (Fransa)

22.30 Baskonia (İspanya)-Valencia Basket (İspanya)

22.45 Real Madrid (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)

