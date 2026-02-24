CANLI SKOR ANA SAYFA
Efeler Ligi'nde Altekma'nın rakibi Gebze!

Efeler Ligi'nde Altekma'nın rakibi Gebze!

Efeler Ligi'nde İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadelede Altekma, Gebze'yi konuk edecek. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 12:54
Efeler Ligi'nde Altekma'nın rakibi Gebze!

Efeler Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Altekma 25 Şubat'ta hafta içi mesaisinde ilk 8 yarışındaki rakiplerinden Gebze Belediyespor'u konuk edecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak 21'inci hafta mücadelesini Ahmet Oğuzhan Ünal, Engin Duman hakem ikilisi yönetecek. Maçın biletleri 100 TL'den satışa sunuldu. Ligde 20 maçta 9 galibiyet alan İzmir temsilcisi 8'inci sırada, 19 müsabakada 7 galibiyeti bulunan Gebze ekibi ise 9'uncu basamakta yer alıyor. Altekma ilk yarıda rakibine deplasmanda 3-2 yenilmişti.

