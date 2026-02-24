CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Basket Landes'e konuk olacak!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Basket Landes'e konuk olacak!

FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in ikinci maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransa'nın Basket Landes ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 10:35
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Basket Landes'e konuk olacak!

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ⁠FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in ikinci maçında yarın Fransa'nın Basket Landes ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Espace Francois Mitterrand'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.

Sarı-kırmızılılar, turun ilk maçında sahasında rakibini 81-72 mağlup etti.

Turda iki galibiyete ulaşan ekipler Altılı Final'e yarı finalden, mağlup ekipler ise çeyrek finalden dahil olacak. İki maç sonunda eşitlik olması durumunda ise üçüncü karşılaşma, 3 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak.

