Trio ekibi Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile 90+11. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalarak lider Galatasaray'ın TÜMOSAN Konyaspor'a yenildiği haftada puanları eşitleme şansını tepti. Trio ekibi Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban, mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 53'e yükseltirken, Kasımpaşa puanını 20'ye çıkardı.
Trio ekibi Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban, mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını yayıncı kuruluştan değerlendirdi. İşte o yorumlar...
DIABATE'NİN YERDE KALDIĞI POZİSYONDA KARAR DOĞRU MU?
Bülent Yıldırım: Penaltılık bir ihlal söz konusu değil. Beyaz formalı oyuncunun savurduğu ayak topla tam buluşamıyor, rakibine geliyor. Kendisi bu teması yapıyor. Futbol içinde bir çarpışma bu.
Bahattin Duran: Diabate ayağını Nene'ye temas ettiriyor. Nene'nin ayağı sabit şekilde aşağı iniyor. Herhangi bir ihlal söz konusu değil.
Deniz Çoban: Tamamen Diabate'nin kendisi ayağını vuruyor, devam kararı doğru.
FENERBAHÇE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA KARAR DOĞRU MU?
Bahattin Duran: Kasımpaşalı oyuncunun sağ ayağıyla Nene'ye bir teması var, ancak benim fikrimce penaltı değil. Yoruma açık bir pozisyon, hakem bunu bu şekilde görüp "hafif temas var, penaltı" diyebilir. Ben penaltı için yeterli olmadığını düşünüyorum.
Bülent Yıldırım: Doğal aksiyon içinde iki ayak arasında bir temas oluşuyor. Zeminde olsa, çelmeyle tamamlansa o zaman bir penaltı düşünülebilir. Ancak havada olan çok küçük bir temas bu. Devam kararını doğru buluyorum.
Deniz Çoban: Ben burada sizden ayrılıyorum. İlk olarak sağ Opoku'nun sağ elinin oyuncunun suratına gittiğini düşünüyorum, yanağına doğru bir vurma değil çekme hamlesi var. İkinci olarak evet, kriter bir sonraki hamlesini etkileyip etkilemediğidir. Yere destek olacak ayağına yapılan temasın ben bir sonraki hamleyi etkilediğini düşünüyorum. Bu nedenle bir penaltı verilse çok daha doğru olurdu.
BEN OUANES'İN KIRMIZI KART GÖRDÜĞÜ POZİSYONDA KARAR DOĞRU MU?
Bülent Yıldırım: İkinci sarı kartta hiçbir şüphe yok. Çok kontrolsüz.
Bahattin Duran: Ben Ouanes'in yaptığı hareket çok net sarı kart, birinci veya ikinci. Oyundan ihracı doğru.
FENERBAHÇE'NİN ATTIĞI GOLDE OFSAYT VAR MI?
Bahattin Duran: Mert Müldür yalnızca pozisyon olarak ofsayt pozisyonunda. Top Mert Müldür'e çarpmıyor, kendisinin defansa etkisi var mı ona bakacağız. Ancak kesinlikle Mert'in bir müdahalesi yok, buradan da görülüyor. Top defans oyuncusuna çarparak içeri giriyor. Mert ile o defans oyuncusu arasında ciddi bir mesafe var. Kaleciye hiçbir etkisi yok. Gol nizami.
Bülent Yıldırım: Aynen katılıyorum, net bir gol bu. Herhangi bir etki söz konusu değil.
Deniz Çoban: Aynı gerekçelerle ben de gol kararı doğru diyorum.
