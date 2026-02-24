CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan açıklama geldi! Maaş krizi...

Galatasaray'dan açıklama geldi! Maaş krizi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Üç kulvarda mücadelesini sürdüren Galatasaray'da futbolcuların maaşlarını alamadığı iddia edilmişti. Sarı-kırmızılı kulübün Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 10:01
Galatasaray'dan açıklama geldi! Maaş krizi...

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sarı kırmızılılardaki ödeme krizi iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan açıklama geldi! Maaş krizi...

Kavukcu, Osimhen'in maaşını alamadığı için Konya'ya gitmediği yönünde çıkan haberlere de açıklık getirdi.

Galatasaray'dan açıklama geldi! Maaş krizi...

Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen'in kaleme aldığı detay haberde, Konyaspor maçının ardından yaşananların perde arkası ortaya çıktı.

Galatasaray'dan açıklama geldi! Maaş krizi...

İşte Levent Tüzemen'in o yazısı ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile yaptığı görüşmenin detayları...

Galatasaray'dan açıklama geldi! Maaş krizi...

OSIMHEN KADAR BAŞINIZA GOL DÜŞSÜN!

"Galatasaray'ın Konya'da kaybettiği gece dedikodu kazanı kaynamaya başladı ve sosyal medyada benim adımı kullanarak özellikle Fenerbahçeli hesaplar, Osimhen ile ilgili yalan haber ürettiler."

Galatasaray'dan açıklama geldi! Maaş krizi...

"Güya Nijeryalı golcünün dizindeki ağrı nedeniyle değil kulüpten parasını alamadığı gerekçesiyle kriz çıkarıp Konya'ya gitmediği yönünde iddiaları, sanki benim ağzımdan çıkmış gibi yaymaya çalıştılar. Ben de bu hesaplara X'ten cevap verip, "Osimhen para için takımını sattı" şeklinde söylemde bulunduğumu yazmışlar."

Galatasaray'dan açıklama geldi! Maaş krizi...

"Ahlâksızca yapılan koskoca bir yalan, Osimhen kadar başınıza gol düşsün!" diye cevap yazdım ve hepsini avukata gönderdim."

Galatasaray'dan açıklama geldi! Maaş krizi...

"Önceki gece GSYİAD'ın iftarında Osimhen ile ilgili benim üzerimden yapılan algı haberlerine bazı üyeler inanmış ki, 'Doğru mu?' diye sordular, hepsine attığım tweet'i gösterdim. Bu mesajın resmini çekenler de oldu."

Galatasaray'dan açıklama geldi! Maaş krizi...

İFTAR SONRASI KAVUKCU'YA SORDUM

"İftar sonrası G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile bir araya geldim. Ben de bir gazeteci hassasiyetiyle, 'Ödemelerle ilgili bir sıkıntı var mı?' diye sordum."

Galatasaray'dan açıklama geldi! Maaş krizi...

"Kavukcu şöyle cevap verdi: 'G.Saray'ın para sorunu yok. Avrupa'da oyunculara ödemeler 3 ay sonunda yapılıyor. Bizde ise ocak alacağı, şubatta; şubat alacağı ise martta ödeniyor."

Galatasaray'dan açıklama geldi! Maaş krizi...

"Yani biz Avrupa'nın önündeyiz. Ayrıca Başkanımız Dursun Özbek'in hassasiyetiyle bir karar aldık. Oyuncuların primlerini asla biriktirmiyoruz, hemen hesaplarına yatırıyoruz."

Galatasaray'dan açıklama geldi! Maaş krizi...

"Bu haberleri bilerek yapıyorlar. Amaçları G.Saray'ı karıştırmak ve içimize nifak tohumları sokmak. Ödeme yapılmadığı koca bir yalan. Ödemelerle ilgili sıkıntı yaşamıyoruz. Böyle sıkıntılar olsaydı 15 Ocak'ta UEFA'ya verdiğimiz borçsuzluk kağıdını alabilir miydik?"

Ezeli rakiplerden El Karouani kapışması!
F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası...
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
MHP lideri Devlet Bahçeli'den MEB'e tebrik 168 kafaya tepki: Ramazan genelgesinin neresi yanlış!
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'a 23'lük orta saha! Bonservisi dudak uçuklattı
Sara için flaş transfer iddiası! G.Saray'ın istediği rakam...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ezeli rakiplerden El Karouani kapışması! Ezeli rakiplerden El Karouani kapışması! 10:46
G.Saray Juventus'un yıldızını istiyor! G.Saray Juventus'un yıldızını istiyor! 10:42
Inter-Bodo Glimt maçı hangi kanalda? Inter-Bodo Glimt maçı hangi kanalda? 10:37
Galatasaray Çağdaş Faktoring'in rakibi Basket Landes! Galatasaray Çağdaş Faktoring'in rakibi Basket Landes! 10:35
Fenerbahçe Beko'nun rakibi Partizan! Fenerbahçe Beko'nun rakibi Partizan! 10:28
G.Saray'a 23'lük orta saha! Bonservisi dudak uçuklattı G.Saray'a 23'lük orta saha! Bonservisi dudak uçuklattı 10:16
Daha Eski
Çakar'dan Tedesco'ya şok eleştiri! "Hoca değil" Çakar'dan Tedesco'ya şok eleştiri! "Hoca değil" 08:49
Bayer Leverkusen-Olympiakos maçı ayrıntıları! Bayer Leverkusen-Olympiakos maçı ayrıntıları! 08:57
Tedesco'ya Kerem Aktürkoğlu önerisi! Tedesco'ya Kerem Aktürkoğlu önerisi! 08:58
F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası... F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası... 09:26
Galatasaray, Juventus rövanş maçı! Galatasaray, Juventus rövanş maçı! 09:31
Trio son noktayı koydu! F.Bahçe'nin penaltı beklediği pozisyon... Trio son noktayı koydu! F.Bahçe'nin penaltı beklediği pozisyon... 09:33