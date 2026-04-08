Windsurf Techno 293 Dünya Şampiyonası Foça'da devam ediyor!

Rüzgar sörfünde Techno 293 Dünya Şampiyonası, İzmir'in Foça ilçesinde devam ediyor. 3 Nisan Cuma günü gerçekleştirilen açılış töreni ile start alan şampiyonada 17 ülkeden 300'e yakın sporcu mücadele ediyor. Foça'da ana kara ile Siren kayaları, Orak, Fener ve İncir adaları arasındaki parkurda gerçekleştirilen şampiyona seyir zevki yüksek renkli görüntülere sahne oluyor. Belçika, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, Birleşik Krallık, Yunanistan, Hong Kong Çin, Macaristan, Hindistan, İtalya, Japonya, Litvanya, Polonya, Portekiz, İspanya, Tunus ve Türkiye takımları, U13, U15, U17 ve Techno Plus kategorilerinde madalya mücadelesi veriyor.