CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe

Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Transfer o rakama bitecek

Yaz döneminde öncelikli olarak santrfor transferi gerçekleştirecek olan Fenerbahçe, eski golcüsü Vedat Muriqi için harekete geçmişti. Mallorca ile pazarlıkların son aşamaya geldiği ve Kosovalı oyuncunun sarı-lacivertli formaya çok yakın olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 10:52
Devre arasında Jhon Duran, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun'u satıp Angers'tan 19 yaşındaki Sidiki Cherif'i alan ve forvette alternatifsiz kalan Fenerbahçe yazın ilk hamlesini hücum hattına planlıyor.

Bu doğrultuda sarı-lacivertli yönetim, ara transfer döneminde eski golcüsü Vedat Muriqi için girişimde bulunmuş ancak Mallorca tarafından oyuncunun ayrılığına izin çıkmamıştı.

31 yaşındaki forveti yaz transfer döneminde renklerine bağlamak için kararlı olan Kadıköy yönetimi, İspanyol kulübüyle yeniden temas kurdu.

Fenerbahçe'ye olan bağlılığını her fırsatta dile getiren tecrübeli futbolcunun da tekrar sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızın transferini 5-6 milyon euro civarında bir bedelle bitirmesi bekleniyor.

"YÖNETİM GİTMEME İZİN VERMEDİ"

Vedat Muriqi, önceki gün yaptığı açıklamada "Ocak ayında F.Bahçe'ye gitme ihtimalim vardı. Takım kümede kalma savaşı verdiği için kulüp yönetimi gitmeme izin vermedi" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
