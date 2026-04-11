Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Transfer o rakama bitecek
Yaz döneminde öncelikli olarak santrfor transferi gerçekleştirecek olan Fenerbahçe, eski golcüsü Vedat Muriqi için harekete geçmişti. Mallorca ile pazarlıkların son aşamaya geldiği ve Kosovalı oyuncunun sarı-lacivertli formaya çok yakın olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 10:52
Fenerbahçe'ye olan bağlılığını her fırsatta dile getiren tecrübeli futbolcunun da tekrar sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızın transferini 5-6 milyon euro civarında bir bedelle bitirmesi bekleniyor.
"YÖNETİM GİTMEME İZİN VERMEDİ"
Vedat Muriqi, önceki gün yaptığı açıklamada "Ocak ayında F.Bahçe'ye gitme ihtimalim vardı. Takım kümede kalma savaşı verdiği için kulüp yönetimi gitmeme izin vermedi" ifadelerini kullanmıştı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.