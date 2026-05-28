Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Türkiye Basketbol Ligi Trabzonspor'u mağlup eden Bahçeşehir Koleji yarı finalde!

Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Trabzonspor'u 94-78 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Türkiye Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 20:48
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Bahçeşehir Koleji, Trabzonspor'u 94-78 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Mücadele de ilk sayı Trabzonspor'un ABD'li skoreri Reed ile geldi. Çekişmeli geçen ilk periyotta konuk ekip Williams ve Homesley gibi isimleriyle etkili olurken ilk 5 dakikaya da 15-11 önde girdi. Bordo-mavililer, Berk Demir ve Taylor'un oyuna daha çok katılmasıyla farkı kapatsa da Bahçeşehir Koleji ilk periyodu 29-22 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında daha etkili olan konuk ekibin Flynn'ın dışarıdan Homesley'in içeriden bulduğu sayılarla farkı açma çabasına Trabzon temsilcisi Hamm'ın ribaundları, Tinkle ve Taylor'un sayılarıyla karşılık verdi. 19. dakikadan itibaren taraftarın desteğini daha çok arkasına alan ev sahibi takım, Reed'in son saniyede attığı 3 sayılık atışla ilk yarıyı 48-48 beraberlikle kapatmayı başardı.

Üçüncü periyotta oyun üstünlüğünü ele alan Bahçeşehir Koleji, İsmet Akpınar ve Cavanaugh gibi isimlerle sayılar buldu. Bu dakikadan itibaren baskısını artıran konuk ekip Flynn ve Hale'in oyuna daha çok katılmasıyla farkı 10 sayıya kadar çıkardı ve üçüncü periyodu 74-64 önde kapattı.

Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren Bahçeşehir Koleji, etkili oyununu sürdürerek maçtan 94-78 galip ayrıldı.

Rakibi karşısında ilk maçı da 91-65 kazanan Bahçeşehir Koleji, seride durumu 2-0'a getirerek adını yarı finale yazdırdı.

Karşılaşmada iki teknik faul alan Trabzonspor Başantrenörü Selçuk Ernak, diskalifiye edildi.

Öte yandan maç başlamadan önce 2025-2026 sezonunun MVP (En Değerli Oyuncu) ödülü, Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Doğan Başar tarafından Trabzonsporlu oyuncu Marcquise Reed'e verildi.

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Hüseyin Çelik, Ali Şakacı, Alper Özgök

Trabzonspor: Reed 28, Alican Güney, Berk Demir 2, Hamm 15, Taylor 12, Girard, Tinkle 10, Batu Bircan, Yeboah 10, Ege Arar 1, Dorukhan Engindeniz

Bahçeşehir Koleji: Homesley 27, Flynn 24, İsmet Akpınar 9, Williams 9, Mitchell 3, Furkan Haltalı 2, Ahmet Arda Aydın, Ponitka 2, Cavanaugh 8, Hale 10

1. Periyot: 22-29

Devre: 48-48

3. Periyot: 64-74

