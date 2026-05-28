Mason Greenwood'un menajerinden transfere yeşil ışık!
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan yıldız futbolcu Mason Greenwood için transfer süreci hız kazanırken, oyuncunun menajerinin yapılan tekliflerden birine olumlu yaklaştığı belirtildi. İşte detaylar...
28 Mayıs 2026 11:37
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferdeki ana hedeflerinden biri olarak gösterilen yıldız oyuncuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Marsilya'da forma giyen Mason Greenwood'un, aldığı transfer tekliflerinden bir tanesine sıcak baktığı öğrenildi.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Roma, oyuncunun babasıyla doğrudan temas kurdu. Gian Piero Gasperini gibi hücum odaklı bir teknik direktörle Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimali, oyuncu için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Transferde en büyük engel ise bonservis bedeli. Oyuncunun transferi için 55–60 milyon euro civarında bir rakam talep ediliyor ve bu tutarın neredeyse yarısının eski kulübü Manchester United'a gideceği belirtiliyor.
Oyuncuyla ilgilenen diğer kulüpler arasında Atletico Madrid, Borussia Dortmund ve Juventus da bulunuyor. Ancak Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması, transfer yarışında dezavantaj yaratmış durumda.
PERFORMANSI
Bu sezon Marsilya formasıyla 45 maçta görev alan İngiliz oyuncu, 26 gol ve 11 asistlik katkı sağladı. 24 yaşındaki futbolcunun değeri 55 milyon euro olarak gösteriliyor.